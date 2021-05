In der 39. Landtags-Sitzung am Donnerstag, 20 Mai, stehen unter anderem folgende Themen auf der Tagesordnung:

Aktuelle Stunde

Die FPÖ hat eine Aktuelle Stunde zum Thema „Autofahrer entlasten JETZT – Investieren statt strafen“ für die Sitzung beantragt.

Forderungen zum Schutz und zur Chancengleichheit von Frauen

Drehen wird sich die Sitzung außerdem um Frauen. Einerseits, weil diese in der Krise besonders hoch belastet sind, und andererseits aufgrund der Gewaltdelikte an Frauen. Neben der raschen Umsetzung Runder Tische gegen Gewalt an Frauen in den Regionen will der Landtag auf Initiative der ÖVP zahlreiche Forderungen an den Bund stellen – etwa zur raschen Umsetzung der Pflegereform, eines Gewaltschutzpakets und zum Ausbau der Kinderbetreuungsplätze. Die SPÖ bringt zwei Anträge ein und fordert darin unter anderem Arbeitsmarktförderungen für Frauen, ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende und sofortige Gewaltschutzmaßnahmen.

Rechnungshofbericht zur Kultur in Reichenau

Neben zahlreichen Rechnungshofberichten dürfte jener über die Kulturförderungen in NÖ und im Burgenland besonderes Thema werden. Konkret kritisiert der Rechnungshof die Förderung der Festspiele Reichenau, die nach kurzfristiger Absage aktuell mit einer Klage der Schauspieler Schlagzeilen machen. Die Verwendung der Fördermittel für Reichenau sei als „vergaberechtswidrig, intransparent und unwirtschaftlich zu beurteilen“, heißt es im Bericht. 462.000 Euro seien zurückzufordern, hielt der Rechnungshof fest. Die SPÖ will dazu eine Anfrage an die Landeshauptfrau einbringen.

Zyklotron

Für das neue Gesundheits- und Forschungsprojekt Zyklotron soll eine Landeshaftungsübernahme in Höhe von 13,3 Millionen Euro beschlossen werden. Mit dem Teilchenbeschleuniger, der in Wiener Neustadt gebaut wird, sollen bessere Krebs-Therapien entwickelt werden. Als Träger des Forschungsprojekts, für das eine eigene Landesgesellschaft gegründet wird, fungieren die Landesgesundheitsagentur, das Krebszentrum MedAustron und die FH Wiener Neustadt.

Luftfilteranlagen für Schulen

Die FPÖ forderte in einem Antrag den Einbau von Luftfilteranlagen in Schulen. Abgestimmt wird in einem abgeänderten Antrag der ÖVP, ob das Land zentral mobile Luftfilteranlagen anschaffen und diese Schulen wie Kindergärten zur Verfügung stellen soll.

Außerdem wollen die NEOS das Schülerinnenparlament im Landtag verankern. Mehrheitlich beschlossene Anträge sollen im Bildungsausschuss des Landes debattiert werden, so Landessprecherin Indra Collini.