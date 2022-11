FPÖ NÖ fordert das Aussetzen aller Asylanträge

Werbung

Für die Freiheitlichen ist Einwanderung das Thema Nummer Eins der kommenden Landtagssitzung. In einer Aktuellen Stunde fordert die FPÖ NÖ einen sofortigen Asyl-Stopp. Laut Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer würde die ÖVP in dieser Hinsicht auf ganzer Linie versagen und Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) grüne Politik machen. Karner sei kein "Hardliner", sondern ein "Warmduscher, der vor der Asylindustrie in die Knie geht". Vor allem hinsichtlich der aktuellen Teuerung wäre die Finanzierung der "illegal Sozialhilfesuchenden" nicht mehr möglich. "Die Tage der Toleranz sind gezählt", so Landbauer.

Die FPÖ fordert ein sofortiges Aussetzen aller Asylanträge in Österreich, das Streichen von Geldleistungen und der Sozialhilfe für Asylberechtigte und defensiveren Grenzschutz.

Weiters bringt die FPÖ einen Antrag zum Beenden der Russland-Sanktionen ein. Durch das Unterstützen der Sanktionen gefährde Österreich seine Position als neutrales Land. Österreich ließe sich so "vor den Kriegskarren der USA und der Nato spannen". Vor allem aber würde sich Österreich so gegen seinen größten Energielieferanten wenden, was der Bevölkerung schade.

Mit acht Anträgen möchte die FPÖ NÖ Wohnen leistbarer machen. Ein Antrag fordert einen "Österreicher-Bonus", ein Mittel der Wohnbauförderung, auf das Drittstaatsangehörige keinen Anspruch haben sollen.

In einem weiteren Antrag fordern die Freiheitlichen ein eigenes Landeskindergeld für heimische Familien in Niederösterreich. Vor allem soll dieses Kindergeld jene Eltern, die sich in den ersten Lebensjahren ihres Kindes selbst um die Betreuung kümmern wollen, unterstützen.