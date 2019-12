Für mehr Sicherheit auf dem Heimweg wurde in Wiener Neustadt ein „Heimwegtelefon“ eingerichtet. Personen, die an Wochenenden und Feiertagen zwischen 22 und 3 Uhr ihren Weg nachhause antreten, können sich über das Telefon begleiten lassen. Die Anrufe werden dabei an die Grazer Ordnungswache weitergeleitet.

Um allen Niederösterreichern mehr Sicherheit bieten zu können wurde im NÖ Landtag ein Antrag zur Schaffung eines niederösterreichischen Heimwegtelefons eingebracht. „Wir fordern eine flächendeckende Ausweitung dieses Angebots auf das gesamte Bundesland“, meint der Landtagsabgeordnete und Klubobmann-Stellvertreter Erich Königsberger. Durch ein Fördermodell für die Umsetzung in den Städten und Gemeinden solle sichergestellt werden, dass diese Initiative auch angenommen werde.

Mit Förderung zu mehr Notstromaggregate

Auch beim Katastrophenschutz sieht die FPÖ NÖ Aufholbedarf und fordert ein Fördermodell zur Anschaffung von Notstromaggregaten. „Das letzte Mal bestand im Jahr 2006 die Möglichkeit der geförderten Anschaffung von Notstromaggregaten für die 573 NÖ Gemeinden, nur 64 davon haben diese Förderung in Anspruch genommen“, erklärt Königsberger. Im Jahr 2007 seien laut FPÖ NÖ durch Land, Landesfeuerwehrverband und EVN 24 Großaggregate angeschafft und auf das Bundesland verteilt worden.

„Diese werden im Ernstfall von den Katastrophenschutzbehörden koordiniert und an wichtigen Stellen eingesetzt“, erklärt Königsberger deren Verwendung. Zusätzlich zu neuen Anschaffungen von Aggregaten sei außerdem eine jährliche Prüfung der Katastrophenschutzpläne wichtig, um „Bürgern im Notfall rasch und effizient“ zu helfen.

Landtags-Geschäftsordnung: Novellierung wegen Plagiaten gefordert

Die FPÖ NÖ setzt sich in der kommenden Sitzung auch für eine Novellierung der derzeitigen Geschäftsordnung des NÖ Landtages ein. Generell betrifft der eingebrachte Antrag den Paragraph 34 der Ordnung. Jeder Ausschuss habe dadurch das recht „selbstständige Anträge […] zu stellen, die mit dem im Ausschuss behandelten Gegenstand in inhaltlichem Zusammenhang stehen.“ Im Zusammenhang mit einem solchen Antrag könne der im Ausschuss behandelte Gegenstand als erledigt angesehen werden, was zur Vereinfachung der Verwaltung beitragen solle.

Königsberger kritisierte: „Selbstständige Anträge von Abgeordneten werden von der ÖVP sinngemäß, als auch inhaltlich übernommen.“ Das lasse in der Öffentlichkeit fälschlich darauf schließen, dass die ÖVP diese Anträge in den Ausschüssen eingebracht habe. Durch die momentane Auslegung seien, laut FPÖ NÖ, die Antragsteller nicht klar ersichtlich. Im Übrigen gäbe es auch die Möglichkeit des Abänderungs- beziehungsweise Zusatzantrages – dadurch sei diese Regelung gemäß Paragraph 34 für die Freiheitlichen nicht notwendig. „Die Streichung des Paragraph 34 aus der Geschäftsordnung des Landtages ist ein Gebot der Stunde und ein wichtiger demokratiepolitischer Schritt, um Plagiate von politischen Anträgen hintanzuhalten“, meint Königsberger.