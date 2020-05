Auf einen Antrag der Freiheitlichen beginnt die morgige Landtagssitzung mit einer Aktuellen Stunde. Im Fokus soll das Thema soziale Sicherheit stehen.

Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag Udo Landbauer fordert konkrete Maßnahmen seitens der Regierung und spricht sich gegen Überwachung aus. Dabei übte er vor allem Kritik an Kurz-Beraterin Antonella Mei-Pochtler, die davon ausgeht, dass Contact-Tracing-Apps und andere Technologie „am Rand des demokratischen Modells“ in Zukunft ein Bestandteil des sozialen Lebens und der „neuen Normalität“ sein werden. Landbauer bezeichnete das in der Pressekonferenz als „unfassbar“.

Ein weiteres Thema der Aktuellen Stunde wird die Entwicklung am niederösterreichischen Arbeitsmarkt sein, im Fokus stehen Einkommensverlust und Arbeitslosigkeit, vor allem bei jungen Menschen. Landbauer übt auch bei diesem Thema scharfe Kritik an der ÖVP. Diese hätte erst Anfang dieser Woche und damit viel zu spät auf die Arbeitsmarktsituation reagiert. „Nach Wochen der Krise und stündlich steigenden Arbeitslosenzahlen fühlt man sich einmal bemüßigt, Maßnahmen zu erarbeiten. Das hat nichts mehr mit Krisenmanagement zu tun, sondern ist schlichtweg traurig und ärgerlich zugleich“, so Landbauer.

Wiederholt drängt die FPÖ außerdem auf die Umsetzung des "Blau-gelben Rettungsplans", den sie schon in der Sitzung am 15. April vorgelegt hatte.

„Die ÖVP NÖ war nicht einmal bereit, darüber zu reden und jetzt hat man die Katastrophe schlechthin. Anstatt sich gemeinsam an einen Tisch zu setzen und den Rettungsplan in Umsetzung zu bringen, schaut man zu, evaluiert, wartet ab und lässt so wertvolle Zeit vergehen“, kritisiert Landbauer. Der Plan beinhaltet unter anderem die Forderung nach einer Direktförderung für NÖ Kleinbetriebe, Wohnkostenhilfe für Niederösterreicher in Not und einem NÖ Wirte- und Gastronomiefonds.

Forderung nach Entschädigung und Hilfe für Wirte

Die FPÖ bringt im morgigen Landtag außerdem einen Antrag für ein „klares Bekenntnis der Politik zur Wirtshauskultur in NÖ und Bürokratieabbau in den Bereichen Tourismus und Gastronomie“ ein. Diese Bereiche würden schon seit Jahren unter zu viel Bürokratie leiden, so die FPÖ, die Corona-Krise würde dies noch verschärfen.

„Auf unser Drängen hin wird der Landtag endlich ein klares Bekenntnis zur Wirtshauskultur in Niederösterreich ablegen und zugleich einen echten und nachhaltigen Bürokratieabbau in die Wege leiten“, freut sich Udo Landbauer auf die morgige Landtagssitzung.

Zwei weitere FPÖ-Anträge, die in der kommenden Sitzung behandelt werden, könnten laut Landbauer, rasch Abhilfe schaffen. Die Freiheitlichen fordern einen Entschädigungsfonds für Investitionen in der Gastronomie anlässlich des Nichtraucherschutzgesetzes sowie Fördermaßnahmen zum Erhalt der Wirtshauskultur. „Im Detail soll es ein vom Land gefördertes und bereitgestelltes Jungwirte-Darlehen, eine Übernahmeförderung sowie eine Wirtshaus-Prämie für die letzte verbleibende Gaststätte in der Gemeinde geben“, erklärt Landbauer.