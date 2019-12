In der letzten Landtagssitzung des heurigen Jahres setzten sich die NÖ Grünen für ein Top-Jugend-Ticket für alle Jugendlichen in Ausbildungspflicht ein. Hintergrund: Jugendliche bis 18 Jahren, die keine Schule oder Lehre machen, haben keinen Anspruch auf dieses Ticket. Dennoch bekommen diese aber Unterstützung in Programmen des Sozialministeriums. Die Grünen fordern ein Top-Jugend-Ticket für alle Jugendlichen in Ausbildungspflicht.

Außerdem sollte der Personenverkehrauf der Strecke von Zwettl beziehungsweise Waidhofen an der Thaya nach Schwarzenau, laut Grünen, wieder aufgenommen werden.