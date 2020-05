Grünen-Landessprecherin Helga Krismer stellte auf einer Pressekonferenz am Dienstag die Forderungen der Partei vor, die diese im Landtag am Donnerstag einbringen werden. Im Hintergrund der Pandemie laufe die Klimakrise nach wie vor weiter. In der Bevölkerung ortet sie derzeit mehr Achtsamkeit der Menschen für sich selbst, aber auch für die Natur.

Die Grünen NÖ bringen daher in der kommenden Landtagssitzung unter anderem zwei Anträge ein. Sie fordern das Land Niederösterreich als Miteigentümerin des Flughafen Wien dazu auf vom Projekt der dritten Piste Abstand zu nehmen und die Nachhaltigkeit des Flughafens generell zum Thema zu machen. Außerdem solle davon Abstand genommen werden das Projekt der Waldviertel-Autobahn weiter zu verfolgen. „Das sind zwei Projekte, die uns weiter in die Klimakrise hinein manövrieren werden“, so Krismer.

Stattdessen sollen die Gelder lieber für niederösterreichische Familien mit mindestens einem Kind eingesetzt werden. 500 Euro pro Haushalt sollen jenen einen kurzen Sommerurlaub in Österreich ermöglichen, die gerade jetzt enorm sparen müssen. Auch Anträge zu Feriencamps und dazu Kindergärten über den Sommer aufzumachen seien Ziele.