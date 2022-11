Klimaschützer fordern von NÖ-Politik ein Kohlenstoffbudget

Werbung

Die Plattform "klimaNÖtral" ist am Mittwoch für ein gesetzlich verankertes Kohlenstoffbudget für Niederösterreich eingetreten. Dieses soll mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens vereinbar sein, betonte Sprecher Erwin Mayer bei einer Pressekonferenz. Er forderte in diesem Zusammenhang ein politisches Bekenntnis in den beiden noch ausstehenden Landtagssitzungen vor der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 ein.

"Wann die Erde klimaneutral wird, ist nicht so entscheidend, wie wieviel CO2 ausgestoßen wird", sagte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb. Sie skizzierte die aus ihrer Sicht bestmögliche Vorgehensweise in Sachen Kohlenstoffbudget als eine Art "doppelte Buchhaltung" für "Euro und Treibhausgase". Das zu erreichen, sei "nicht ganz trivial" und dauere "eine Weile". Wesentlich seien daher baldige politische Vorgaben.

Ein Kohlenstoffbudget sei eine "zentrale Vorgabe" zum Erreichen der Klimaziele. Gebe es so etwas nicht, würden "alle nachfolgenden Detailgesetze zur Umsetzung ebenfalls hinten nach" hinken, sagte Mayer. Das Kohlenstoffbudget, das sich Niederösterreich aktuell selbst gebe, liege um "100 bis 200 Prozent zu hoch", das Bundesland sei in Sachen Klimaneutralität hinterher. Angeregt wurde von Mayer weiters, dass auch auf regionaler Ebene - also etwa in den Gemeinden - ein solches Budget errechnet wird.

Kromp-Kolb stellte klar, dass es nicht um eine "große Verzichtsforderung" gehe. Vielmehr könnten die notwendigen Veränderungen eine zunehmende Lebensqualität bringen. "Angst muss man aber vor den Auswirkungen der Klimakrise haben, wenn wir in Niederösterreich jetzt nicht reagieren", sagt die Klimaforscherin.

Erneut trat Mayer auch für ein "klares Bekenntnis" der Landespolitik zur Klimaneutralität in Niederösterreich bis 2040 ein. "Die NÖ-Landesregierung hat zwar eine Nachbesserung der NÖ-Klimaziele in Aussicht gestellt, aber bislang und vor der Landtags-Wahl im Jänner 2023 noch keinen Anlass gesehen dies auch durchzuführen", kritisiert Mayer. Weder die neuen EU-Ziele, noch die reformierten EU-ETS (Anm: Emissionshandel für Großanlagen) und EU-ESD (Anm: Effort Sharing Directive für Verehr, Gebäude, Landwirtschaft, den Nicht-ETS-Bereich) – ein Vorschlag der EU-Kommission sieht für den ESD-Teil von Österreich eine CO2-Reduktion von minus 48 Prozent von 2005 bis 2030 vor - noch die Klimaneutralität 2040 der Bundesregierung im Regierungsübereinkommen 2019 haben diese versprochene Änderung bislang bewirkt. Ein "klares Nein" kam überdies zum Thema Fracking und zu einer Erschließung neuer Kohlenstoffquellen.

Links