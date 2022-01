Landbauer: "Corona-Maßnahmen sollten aufgehoben werden"

Die FPÖ äußerte vor der Landtagssitzung am Donnerstag einmal mehr Kritik an den Corona-Maßnahmen. Geht es nach Landesparteichef Udo Landbauer, sollten alle Corona-Maßnahmen fallen. Er nahm Länder wie Großbritannien oder Spanien als Beispiel, die nun die Masken-Pflicht oder Quarantäne-Regeln aufheben. Außerdem kritisierte der Freiheitliche das Testen von symptomlosen Menschen. Aus seiner Sicht sollte das enden und stattdessen Menschen mit Symptomen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten behandelt werden.

Was die Impfpflicht betrifft, die kommende Woche in Kraft tritt, übte Landbauer ebenfalls Kritik: Es werde zwischen geimpften und "bösen ungeimpften" Menschen unterschieden. Er selbst will sich dem Gesetz nicht fügen, sondern dagegen vorgehen. "Ich bin aber auch in der glücklichen Lage, dass ich mir das leisten kann. Aber das kann nicht jeder", sagte er vor Journalisten.

Diskutieren wollten die Freiheitlichen dieses Thema auch in der Landtagssitzung im Rahmen einer Aktuellen Stunde. Behandelt werden können aber immer nur zwei Aktuelle Stunden. ÖVP und SPÖ haben ebenfalls welche eingebracht - zu den Themen Arbeitsmarkt und Kinderbetreuung. Ausgewählt werden dann laut Geschäftsordnung die Themen von den Parteien, die noch die wenigsten in der Periode eingebracht haben.

FPÖ fordert Anhebung der Pendlerhilfe

Abseits von Corona wollen die Freiheitlichen in der Landtagssitzung die "Teuerungswelle" zum Thema machen. Sie fordern die Anpassung der Pendlerhilfe, da die Benzinpreise steigen und das Autofahren bereits zum "Luxus" verkommen sei. "Wir Freiheitliche wollen, dass die Pendlerhilfe von 160 auf 240 Euro erhöht und der Berchnungssatz pro Tageskilometer von 4 auf 6 Euro angepasst wird."