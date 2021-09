Plexiglas-Trennwände, 3G-Regel und Abstände: Wie vor dem Sommer nimmt jede und jeder der 56 Landtagsabgeordneten auf einer eigenen Sitzbank Platz. „Besucher sind willkommen, aber wir kontrollieren die 3G-Regelung“, sagt der Erste Landtagspräsident Karl Wilfing.

Auf der Sitzungsagenda stehen ein Bericht der Volksanwaltschaft über Verwaltungs-Beschwerden und Hilferufe von Menschen während Covid-19 und ein zweiter über präventive Menschenrechtskontrolle.

Außerdem präsentiert die Landesregierung ihren Bericht zur Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde in NÖ.

Beschließungsanträge kommen etwa von der SPÖ, die auf ein Totalverbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat drängt. Die Grünen wollen die Anrechnung des freiwilligen sozialen Jahres als Vordienstzeit im Landesdienst und eine Nachtruhe für Anrainer des Flughafen Wien. Die NEOS fordern in einem Antrag zum Doppelbudget (November-Sitzung) „ordentlich aufbereitete Budgetunterlagen“ und „mehr Budgetwahrheit“. Die FPÖ will den „Schutz der persönlichen Freiheit“ in der Landesverfassung verankern.

In der „Aktuellen Stunde“ der ÖVP diskutieren die Abgeordneten zu „Mobilität in NÖ“. ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger fordert einen „leistungsstarken öffentlichen Verkehr, der nicht nur billiger, sondern auch bequemer und besser werden muss“. Die zweite Stunde (FPÖ) dreht sich um die Corona-Maßnahmen. FPÖ-Klubobmann Udo Landbauer ist für ein „Ende der Angstpolitik, des Impfzwanges sowie sämtlicher evidenzbefreiten Corona-Maßnahmen.“