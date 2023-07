Letzte Sitzung vor dem Sommer bringt Debatte über das Landesbudget

In der letzten Landtagssitzung vor dem Sommer geht es ums Geld. Diskutiert wird am Donnerstag über den Rechnungsabschluss 2022, der überraschend ein Plus von 94 Millionen statt eines Minus von 530 Millionen Euro ausweist. Auch abgestimmt wird über das Nachtragsbudget 2023. Das sieht höhere Ausgaben - etwa für Pflegescheck und Corona-Fonds - sowie mehr Einnahmen vor. Die Anpassung erfolge „ergebnisneutral", betonte Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) zuletzt. Das erwartete Defizit bleibe bei 339 Millionen. „Die Finanzen des Landes Niederösterreich sind auch in turbulenten Zeiten wie diesen, solide und stabil aufgestellt. Wir machen in Niederösterreich eine vernünftige, seriöse und ehrliche Budgetpolitik“, meint ÖVP-Klubobmann Jochen Danninger.

Das sehen aber nicht alle Parteien im Landtag so. Die SPÖ hat dem Nachtragsvoranschlag schon in der Regierungssitzung nicht zugestimmt. Der von ÖVP und FPÖ vorgelegte Nachtragsvoranschlag werde als „visionslos, unsozial und altbacken" abgelehnt, betonte Klubobmann Hannes Weninger. Einmal mehr forderten die Sozialdemokraten nachhaltige Investitionen in die Pflege und Gesundheit, die Umsetzung einer ganztätigen Gratis-Kinderbetreuung, in den Öffi-Ausbau und den sozialen Wohnbau.

Die NEOS kündigten ebenfalls an, das Budget abzulehnen. NEOS-Landessprecherin Indra Collini sieht im Plus für 2022 „kein Ergebnis einer vernünftigen Planung". Vielmehr sei das Resultat „eine Eintagsfliege" und „einfach so passiert", verwies die pinke Landessprecherin auf unter anderem vermehrte Steuereinnahmen. Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber, Budgetsprecher der NEOS, zweifelte indes die Einhaltung des Nachtragsvoranschlags 2023 an - dieser werde „wieder kein Beispiel für Budgetdisziplin werden". Das begründete er unter anderem damit, dass das blau-gelbe Schulstartgeld, das in der Landtagssitzung ebenfalls beschlossen werden soll, noch nicht budgetiert sei.

Schulstartgeld wird beschlossen

Auf den Weg gebracht wird in der Sitzung am Donnerstag zudem eine Unterstützung für Familien. Auch heuer soll es 100 Euro Schulstartgeld für jede Schülerin und jeden Schüler mit Hauptwohnsitz in Niederösterreich geben. Ausgeben wird das Land dafür 20 Millionen Euro. Im gerade abgelaufenen Schuljahr wurde die Unterstützung, laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) an 186.575 Kinder und Jugendliche ausbezahlt.

Grüne wollen EVN zu 100 Prozent in den Landesbesitz bringen, NEOS pochen auf Klimaschutzgesetz

Zudem stehen mehrere Anträge der Grünen auf der Tagesordnung. Sie fordern etwa die Beauftragung einer Studie über die strategische Vorgehensweise für das Ziel, die EVN von der Börse zu nehmen. Die NEOS bringen erneut einen Antrag für ein Klimaschutzgesetz ein. Sie wollen verbindliche Maßnahmen, um die CO2-Emmissionen zu senken. Um das zu erreichen, wollen sie eine „breite Basis“ mit den anderen Landtagsparteien finden. Schließlich brauchen sie mindestens eine weitere, vierte Unterschrift, damit ihr Antrag - frühestens im Herbst - im Landtag behandelt wird.