Die Pinken wollen mit Antikörpertests NÖ-Schülerinnen und Schüler vor einer falschen Quarantäne bewahren, mit einem Pflegegesamtkonzept die prekäre Pflegesituation entschärfen und mit mehr "Budgetwahrheit" die "Fehl- und Nichtbudgetierung" im Landesbudget korrigieren. Außerdem fordern sie Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) auf, "das lange versprochene Integrationskonzept vorzulegen".

„Die Pandemie ist – anders als der Kanzler angekündigt hat – nicht vorbei. Vielmehr das Gegenteil", sagt NEOS-Landessprecherin Indra Collini. In Anlehnung an die Aktuelle Stunde der FPÖ sei auch sie gegen einen Impfzwang und forderte gleichzeitig mehr Aufklärung und eine "ordentliche und transparente Datenlage", um Impfskeptiker zu überzeugen. „Zwang schafft kein Vertrauen. Wesentlich ist die Verantwortung. Die wurde aber weder von der FPÖ noch von der Regierung wahrgenommen", kritisiert Collini.

In den Schulen herrsche eine "Quarantänechaos". "Kinder sind trotz Impfung verkehrsbeschränkt. Es werden die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit gemacht – nur früher", sagt Collini. Die Pinken fordern daher Antikörpertests an den Schulen, um zu verhindern, dass Kinder, die die Krankheit unbemerkt durchlebt haben und damit genesen sind, zu Unrecht in Quarantäne geschickt werden. Mit bis zu 25 Euro Kosten pro Antikörpertest sei das auch kostengünstiger als die vielen PCR- und Antigen-Schnelltests.

NÖ sei "Europäisches Schlusslicht" bei Transparenz

Nicht weit genug geht Collini die Änderung des NÖ-Auskunftsgesetzes, wonach künftig öffentlich finanzierte Studien von Bildungseinrichtungen zugänglich gemacht werden. Niederösterreich setze das Mindestmaß von EU-Recht um, darüber hinaus schaue es mit Transparenz aber schlecht aus. "Wir sind europäisches Schlusslicht, wenn es darum geht Bürgerinnen und Bürgern Informationen zur Verfügung zu stellen. Dabei sollte Information die Regel und Geheimhaltung die Ausnahme sein. Das heißt, dass die steuergeldfinanzierten Studien des Landes ebenso öffentlich zugänglich sein müssen wie Informationen zu Parteifinanzen oder Beschaffungsvorgängen“, sagt Collini, die sich ein modernes Informationsfreiheitsgesetz wünscht.

Die eklatante Personalnot im Pflegebereich und damit verbundene Überlastung der vorhandenen Pflegekräfte wollen die NEOS mit einem Pflegegesamtkonzept entschärfen. "Das Hauptproblem ist die Verfügbarkeit des Personals. Und das kommt nicht von heute auf morgen“, sagt NEOS-Sozialsprecherin Edith Kollermann. Die Situation werde sich noch weiter zuspitzen.

Pinke orten Fehl- und Nicht-Budgetierung

Außerdem bemängeln die Pinken, dass viele Bereiche im Landesbudget fehl- und unterbudgetiert werden. "Es wird Jahr für Jahr wissentlich falsch budgetiert, also ein falscher Betrag budgetiert", sagt Kollermann. Sogenannte Eingaben – das sind formell an das Land herangetragene Anliegen von Gemeinden oder Bürgerinitiativen – sollten laut NEOS verpflichtend in den Ausschüssen sowie im Landtag behandelt werden.

Die Landesregierung präsentiert am Donnerstag den aktuellen Grundversorgungsbericht im Landtag. Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) betreibe nur Asylpolitik und nicht Integrationspolitik und daher nur 50 Prozent seiner Aufgabe und Arbeit machen", kritisiert Kollermann. Sie fordert Landesrat Waldhäusl auf, das lange versprochene Integrationskonzept vorzulegen und die Gesetzeslücke in der Grundversorgung endlich zu schließen. "Es wäre höchst an der Zeit Integrationsmaßnahmen zu treffen, zu evaluieren und zu dokumentieren", sagt Kollermann. Subsidiär Schutzberechtigte haben in Niederösterreich derzeit keinen Anspruch auf Sozialleistungen.