Landessprecherin Indra Collini (NEOS) und Wirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber (NEOS) stellen die Themen für die kommende Sitzung vor.

Niederösterreich hat mit 6.383 Euro (2018) die zweithöchste Pro-Kopf-Verschuldung in Österreich (Quelle: Statistik Austria). Neos-Wirtschaftsprecher Helmut Hofer-Gruber warnt davor, dass das Land künftig die rote Laterne von Kärnten übernehmen könnte. Kärnten sei in der Lage die Schulden peu a peu abzubauen, das sehe in Niederösterreich anders aus. 2018 wurden 272 Mio. Euro mehr ausgegeben als ursprünglich budgetiert war.

Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko sprach von einem „Top-Ergebnis" im Jahr 2018, obwohl es trotz guter Konjunkturlage ein Defizit von 214 Mio. Euro gegeben habe, sagt Hofer-Gruber. 2018 wurden um 70 Mio. Euro mehr ausgegeben als für das ganze Jahr 2019 budgetiert war. Die Hälfte des Budgets sind Personalkosten, die nur mit Strukturmaßnahmen gesenkt werden könnten. Von diesen habe aber Hofer-Gruber in seiner Recherche keine gefunden. Daher fordert er von Schleritzko eine Erklärung und klare Worte, wie trotz schwächelnder Konjunktur ein vom Landesrat angekündigtes, „ausgeglichenes“ Budget 2021 erreicht werden kann.

Anfragen werden "mit Füßen getreten"

Schleritzko hatte zuvor eine Neos-Anfrage mit „nur einer knappen Seite - mit viel Prosa ohne qualifizierte Zahlen und Maßnahmen“ und daher für Hofer-Gruber „mangelhaft“ beantwortet. Daher bringen die Neos einen Antrag auf mündliche Debatte im Plenum ein, „weil uns die Regierungsmitglieder in diesem Rahmen persönlich Rede und Antwort stehen sollten.“

„Die Opposition kann durch diese mangelhafte Anfragebeantwortung ihre Kontrolle nicht ordentlich ausüben“, sagte Hofer-Gruber. Die SPNÖ sei hier eine Ausnahme: Sie würde Antworten geben und trete das demokratische Recht auf Anfragen „nicht mit Füßen“.

Österreich ist "Glasfaser-Entwicklungsland"

Die Neos werden für das geplante „Haus der Digitalisierung“ in Tulln stimmen. Sie kritisieren jedoch die Schwerpunktsetzung der Landesregierung: Es gebe lediglich einige kleine Unterrichtsräume im Haus. Der Großteil bestehe aus „Showräumen“. Neos plädieren „für weniger Show“ und mehr Geld für Forschung, Entwicklung den Ausbau des Glasfasernetzes für Breitbandinternet. Österreich ist laut Statista mit 2,5% Glasfaseranteil ein „Entwicklungsland“. Der OECD-Schnitt liegt bei 30,3%. Im Spitzenfeld liegt Südkorea (80,4%), Schweden (66,9%) und Spanien (57,5%).

Wie bereits im Rahmen der Casinos Austria-Causa für den Bundesrechnungshof im Nationalrat diskutiert wurde, wollen analog die niederösterreichischen Neos einen Ausbau der Prüfrechte des Landesrechnungshofs. Künftig soll der Landesrechnungshof bereits bei einer Landesbeteiligung von 25 Prozent an Unternehmen statt bisher erst ab 50 Prozent prüfen dürfen. Konkret geht es um die Kontrolle der Landesgesundheitsagentur. Ein entsprechender Antrag auf erweiterte Prüfrechte wollen die Neos in der Sitzung einbringen. In der heutigen Nationalratssitzung wird ein ähnlicher Antrag der Bundespartei der Neos eingebracht. Ein Video der Rechercheplattform Addendum zeige die „dringliche Notwendigkeit“, sagt Indra Collini. In dem Video spricht eine Informantin von „einer VPNÖ gesteuerten Freunderlwirtschaft“ im Innenministerium.

Transparenz als "Lippenbekenntnis"

Die „niederösterreichische Unsitte“ der „nicht-amtlichen Stimmzettel“ bleiben den Neos ein Dorn im Auge: Sie seien „manipulationsanfällig“ und würden „Unsicherheiten bei der Auszählung bringen“, sagt Collini. „Es ist absurd, dass sich jeder Kandidat, jede Kandidatin zuhause einen Stimmzettel basteln kann und dass er mehr Gewicht hat als der amtliche.“ Wie die NÖN berichtete (siehe hier) , werden die Neos morgen einen Antrag auf Abschaffung der nicht-amtlichen Stimmzettel einbringen.

In fünf Gemeinden (Großbaden, Pyhra, Groß-Enzersdorf, Neulengbach und Bisamberg) mit pinken Gemeinderäten scheiterte ein jeweiliger Antrag auf freiwilligen Verzicht im Regelfall an der VPNÖ, oder an SPNÖ und FPNÖ. „Scheinbar schlägt auch in der Gemeindestube die Keule des Klubzwangs zu“, meinte Collini. Die Neos wollen in weiteren Gemeinde Anträge einbringen.

Die „Ausrede“, dass man einem solchen Antrag aufgrund eines Landesgesetzes nicht zustimmen kann, lasse Collini nicht gelten. „Es gibt die Möglichkeit, dass eine Gemeinde freiwillig im Zuge einer Selbstverpflichtung auf nicht-amtliche Stimmzettel verzichtet.“ Das seien Ausreden für eine Stimm-Maximierung seitens der VPNÖ, die traditional ihre Kandidaten gegeneinander antreten lässt.

Generell kritisiert Collini bei Themen rund um Transparenz und Demokratiedefizite ein „mangelndes Interesse der Mehrheitspartei“. Diese Themen würden es dadurch nur selten auf die Tagesordnung schaffen. „Transparenz ist ein Lippenbekenntnis der VPNÖ“, sagt Collini.