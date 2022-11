NEOS fordern konkrete Ausbaupläne der NÖ Kinderbetreuung

Werbung

Die NEOS begrüßen das geplante Paket zur Kinderbetreuung und kündigen eine Zustimmung zum NÖ-Kindergartengesetz an. “Wir begrüßen den Vorstoß, da ist viel Gutes drinnen, aber wir bezweifeln, dass es so umsetzbar ist”, sagt der stellvertretende Landesparteivorsitzende Helmut Hofer-Gruber. Laut ihm fehle es an Personal und Infrastruktur, um die neue Kinderbetreuung zu stemmen. Daher schlagen die NEOS einen Ausbau der Kollegs für pädagogische Berufe vor, da die Übertrittsrate der Absolventinnen und Absolventen in den Beruf dort höher sei als bei den Bildungsanstalten für Elementarpädagogik. Außerdem betonen die NEOS, dass es einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung brauche.

Am Donnerstag werden im Landtag die Novellierungen des NÖ Kindergartengesetzes und des NÖ Kinderbetreuungsgesetzes beschlossen. Geplant ist das Senken des Eintrittsalters in Kindergärten auf zwei Jahre (ab September 2024), ein Gratis-Angebot am Vormittag für alle unter sechs Jahren (ab September 2023) sowie ein flächendeckendes und leistbares Nachmittagsangebot. Kommen sollen ebenfalls kleinere Gruppen in Kindergärten, mehr Betreuer für Kleinkinder und weniger Schließtage.

Aufholbedarf bei Klimaschutz und leistbarem Wohnen

Auch bei der Klimapolitik sieht Hofer-Gruber Nachholbedarf, um die Emissionen in Niederösterreich zu reduzieren. “Die Treibhausgase und CO2 Emissionen sollen auf null hinuntergehen, aber keiner weiß genau wie das gehen soll”, sagt Hofer-Gruber. Er fordert im Namen seiner Partei ein eigenes Klimabudget und rasche, effektive Maßnahmen zum Klimaschutz. Zum Beispiel soll die Stromerzeugung im Land durch erneuerbare Energien erhöht werden, um die Energiewende voranzutreiben.

Weitere Maßnahmen fordern die NEOS im Bereich Wohnen. “Wir sehen die Schaffung von Eigentum als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und als Schutz vor Altersarmut”, erläutert Hofer-Gruber. Zur Unterstützung von jungen Familien und einkommensschwachen Personen fordert er, dass die Gebühren und Steuern beim Erwerb des ersten Hauses oder der ersten Wohnung “komplett wegfallen”. Die ÖVP spricht sich auf Bundes- und Landesebene ebenfalls für einen Entfall der Gebühren beim ersten Erwerb einer Immobilie aus. Außerdem drängen die NEOS auf eine Entpolitisierung der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften.