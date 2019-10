Die FPÖ will in einer Aktuellen Stunde das Nichtrauchergesetz, das mit 1. November in Kraft tritt, zum Thema machen. Für NEOS ist die Kritik der Freiheitlichen haltlos: „Dass die FPÖ den Gastwirten durch den Nichtraucherschutz das sprichwörtlich Jüngste Gericht vorhersagt, ist peinliche Angstpolitik ohne Evidenz", meint NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann.

Davon zeuge der Blick über den Tellerrand: "Die meisten europäischen Länder sind beim Nichtraucherschutz schon wesentlich weiter als Österreich. Länder wie Finnland oder Frankreich zeigen, dass den Gastwirten durch das Rauchverbot keine Nachteile entstehen", ist Kollermann überzeugt. Außerdem entstünden durch das Qualm-Verbot in Gaststätten weniger Kosten für das Gesundheitssystem.

Klimaschutz: "Ein vorzeitiger Brief ans Christkind"

Positiver gestimmt sind die NEOS dem Antrag rund um den Klimaschutz, den es morgen von der ÖVP geben soll. NEOS-Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber zeigt sich erfreut darüber, dass die ÖVP nun plötzlich die Prüfung der Auswirkung von Gesetzesvorhaben auf das Klima fordere und damit einer oftmals eingebrachten NEOS-Forderung nachkomme.

„Allerdings hätten wir uns erwartet, dass das Land direkt von seinen Kompetenzen Gebrauch macht und bei Klimaschutzmaßnahmen als Pionier vorangeht. Stattdessen wurde wieder ein vorzeitiger Brief an das Christkind mit Bitten an die Bundesregierung formuliert. Wir werden erneut eine Resolution zum Klimabudget einbringen“, betont Hofer-Gruber.

Hundehaltergesetz: "Auch Eigenverantwortung gefragt"

Ein weiterer Punkt bei der Landtagssitzung soll die Änderung des NÖ-Hundehaltergesetzes betreffen. Vorgesehen ist eine Maulkorb- zusätzlich zur Leinenpflicht.

Die soll größere Menschenansammlungen und vor allem Plätze betreffen, die häufig von Kindern frequentiert werden. Hinzu kommt ein Hundehalteverbot bei einem gesetzlich erwirkten Waffenverbot und die Meldepflicht an die Gemeinde bei einem Wohnsitzwechsel des Hundehalters, der einen auffälligen Vierbeiner besitzt. NEOS werde der Novelle zustimmen, um Zwischenfälle mit Hunden künftig verhindern zu können, kündigt die Partei schon im Vorfeld an. Etwas skeptisch zeigt sich Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber trotzdem:

„Die in den Medien berichteten Vorfälle mit Hunden sind häufig auf die Verletzung der Aufsichtspflicht, Nachlässigkeit oder auch übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen. Das heißt auch, dass das eigentliche Problem sehr oft am anderen Ende der Leine zu finden ist, und da hilft kein Hundeführschein, kein Gesetz und kein Verbot. Sehr oft ist einfach auch die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt", meint Hofer-Gruber.