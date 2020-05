Nach einem Bericht des Rechnungshofs brauche es laut NEOS NÖ dringend konkrete Maßnahmen im Bereich der Leseförderung. Demnach erreichen 13 Prozent der niederösterreichischen Schüler in der vierten Schulstufe die Lesestandards nicht einmal teilweise, rund ein Viertel der NMS-Schulabgänger könne nicht sinnerfassend lesen. NEOS-Landessprecherin Indra Collini sieht das als "Armutszeugnis für die Bildungspolitik", die eine "Showpolitik" sei. Welche konkreten Maßnahmen dahingehend getroffen werden und wie dem Verlust der Lesekompetenz während der Corona-Krise entgegengewirkt werden wird, will Collini in einer Anfrage an die zuständige Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wissen.

Weiters wollen NEOS das Augenmerk auf den Ausbau von digitalen Kompetenzen der Lehrkräfte richten und fordern eine "Summer School". „Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit bekommen, die in der Corona-Zeit entstandenen Wissenslücken durch individuelle Förderung zu schließen. Das wird vor allem für jene wichtig sein, für die das Home-Schooling aus technischen Gründen eine große Herausforderung war, oder die in dieser Zeit nicht für ihre Lehrkräfte erreichbar waren“, so Collini.

Rettungsschirm für NÖ-Betriebe

Für NEOS-Wirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber fehlt es weiterhin an wirksamen Wirtschaftshilfen. Um Betriebe und Arbeitsplätze zu retten, fordert er einen NÖ-Rettungsschirm, der für Steuerzahlende ein geringer Aufwand sein soll: „Ich denke da an einen Landesfonds, der sich mit Partizipationskapital an Unternehmen beteiligt, die durch Corona in Schwierigkeiten geraten sind. Sollte es trotz der Hilfe zu Turbulenzen kommen, soll der Fonds das Unternehmen sanieren, verkaufen, fusionieren oder sonst wie verwerten können. So kann der drohende Ausverkauf an außereuropäische Konkurrenten vermieden werden.“

Darüber hinaus fordert der Abgeordnete ein Entbürokratisierungs-Paket, das die Abschaffung der Belegerteilungspflicht für Kleinbeträge, verschiedener Bagatellsteuern und Gebühren vorsieht.

Pflegegesamtkonzept für die Zukunft

Nach dem jüngsten Rechnungshof-Bericht zum Pflegesystem drängt NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann außerdem auf ein Pflegegesamtkonzept, das Bedarf, Formen und Kosten der Pflege für die Zukunft umfasst. „Angesichts der Prognosen ist es höchste Zeit für nachhaltige Lösungen. Neben den finanziellen Aspekten braucht es Antworten, wie pflegende Angehörige entlastet werden können und wie das Berufsbild attraktiver gemacht werden kann. Gerade die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie sehr wir in Niederösterreich von ausländischen Pflege- und Betreuungskräften abhängig sind“, so Kollermann.

Schlecht aufgestellt sieht sie auch die Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen, wie ein Bericht des Rechnungshofs nun bestätigt. Sie appeliert an das Land NÖ die Empfehlungen des Rechnungshofs zum Wohle der Kinder und Jugendlichen umgehend umzusetzen. "Dass Errichtungs- und Betriebsbewilligungen fehlen oder Versorgungslücken entstehen, weil der Bedarf nicht erhoben wird, darf gerade medizinischen Einrichtungen im Einflussbereich des Landes nicht passieren“, wie Kollermann betont.