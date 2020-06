Das Budget, das der NÖ Landtag am Donnerstag beschließt , kann aufgrund der Coronakrise nicht halten, im Oktober folgt daher ein Nachtrags-Voranschlag. Sowohl Neos als auch Grüne sagten heute in einer Pressekonferenz, dass sie dem Budget am Donnerstag nicht zustimmen.

Die Grünen NÖ Helga Krismer

Die Grünen sehen das Budget als "Hohn" von Seiten des Landtags und werfen diesem vor, sich selbst nicht ernst zu nehmen. Statt dem Beschluss im Juni wäre es leicht gewesen, "halbwegs valide Daten" und damit ein "seriöses Budget" im Herbst vorzulegen.

"Die Grünen werden ihre Stimme so einem Basisbudget nicht geben. Warum soll man zu einem Basisbudget die Zustimmung geben, wenn man jetzt schon weiß, dass die Zahlen überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben?", so Grünen-Landessprecherin Helga Krismer.

Aufforderung zur Nachhaltigkeit

Neos-Landessprecherin Indra Collini und Neos-Wirtschaftssprecher Helmut Hofer-Gruber machen der Landesregierung keinen Vorwurf für das „Pro Forma-Budget“, bezeichnen die bisherige Budgetpolitik aber als verantwortungslose "Misswirtschaft" und sehen die Landesregierung in der Pflicht, künftig nachhaltiger und transparenter mit Steuergeldern umzugehen.

„In den letzten fünf Jahren hat das Land über eine Milliarde Euro mehr ausgegeben als geplant – und zwar ohne Not, ohne Krise und leider auch ohne Disziplin. Dieser verantwortungslose Umgang mit Steuergeldern rächt sich nun. Denn statt echter Rettungspakete für Betriebe und Arbeitsplätze gibt es viel heiße Luft“, so Neos-Landessprecherin Indra Collini. Es gäbe keine zusätzlichen Maßnahmen und kein zusätzliches Geld um die Betriebe zu retten, sagt Hofer-Gruber. Das jetzige Budget sei ein Meisterstück an Instransparenz, ergänzt Collini. "Im Budget steht nichts, was ohne Corona nicht auch drin gestanden hätte", so Collini. Eigenlob der Regierung sei angesichts der fehlenden Maßnahmen nicht angebracht. Auch Investitionen in die Zukunft, zum Beispiel für den seit Jahren angekündigte Breitbandausbau, oder für Förderunterricht und Erwachsenenbildung, kämen im Budget zu kurz.

Hofer-Gruber fordert außerdem, die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise gesondert auszuweisen. Damit solle klar werden, welche Kosten tatsächlich verursacht wurden.

Keine Vergleichbarkeit mit Vorjahres-Budget

Besonders in der Kritik steht von beiden Parteien zum Beispiel der Umstand, dass die Gesundheitsagentur des Landes ausgegliedert wird und sich daher nicht im Budget befindet. Dadurch ändert sich die Bilanzsumme von 9,6 auf 7 Milliarden Euro, das Budget ist somit nicht mit dem des Vorjahres zu vergleichen.

Wenn im Herbst ein "ordentliches Budget" präsentiert werden soll, dann sei ein Voranschlag und ein Dienstpostenplatz für die NÖ Gesundheitsagentur wichtig, so die Grünen. Das betreffe auch die massiven Auslagerungen von Personal. Dem NÖ Landtag seien alle Informationen dazu zur Kenntnis zur bringen.

Neos werden am Donnerstag außerdem ein Drei-Punkte Paket einbringen, Hintergrund für die Initiative seien "die jüngsten Erkenntnisse des Ibiza-Untersuchungsausschusses rund um die Spenden von Novomatic an das ÖVP-nahe Alois-Mock-Institut".

Das Paket umfasst: