Der Kampf gegen den Klimawandel zieht sich für ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger "wie ein roter Faden durch die morgige Landtagssitzung".

Die ÖVP bringt dazu zwei Anträge ein. Der erste beinhaltet ein Österreich-Paket zur Rettung der heimischen Wälder, denen der Borkenkäfer massiv zusetzt. Das Paket soll der Bund gemeinsam mit den Ländern auf den Weg bringen. Niederösterreich erteilt mit dem morgigen Beschluss dafür den Startschuss.

Beinhalten soll dieses Paket insgesamt acht Punkte - darunter etwa ein klares Bekenntnis der Holzwirtschaft und -industrie zur heimischen Waldbewirtschaftung (Import-Reduktion) sowie zur raschen regionalen Holz-Abnahme und Verarbeitung zur Vorbeugung von Borkenkäfer-Schäden, die Gründung eines Bundesfonds zur Rettung des Waldes oder die Unterstützung bei der Wiederaufforstung und Pflege klimafitter Wälder sowie die steuerliche Entlastung der betroffenen forstwirtschaftlichen Betriebe.

ÖVP fordert Überarbeitung der Richtlinien für PV-Förderungen

Außerdem stellt die ÖVP einen Antrag zur Sicherstellung der Förderung von Photovoltaikanlagen. „Um die im NÖ Klima- und Energiefahrplan vorgesehene Verzehnfachung der Stromerzeugung durch PV erreichen zu können, braucht es eine Überarbeitung der Fördersysteme“, meint ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger. Die Genehmigungen sollen zügiger gehen und Förderungen nicht mehr nach dem "first come, first serve"-Prinzip, sondern nach objektiven Kriterien, ausbezahlt werden.

Sozialhilfe soll es in Krisen-Zeiten bereits ab dem ersten Tag geben

Ein dritter aus Sicht des ÖVP-Klubs wesentlicher Punkt in der morgigen Sitzung betrifft die Sozialhilfe. Wie auch die FPÖ will sich die ÖVP dafür einsetzen, dass jene Menschen, die aufgrund der Coronakrise ihren Job verloren haben, bereits ab dem ersten Tag Unterstützung erhalten. Vom Bund fordern sie eine für die Zeit der Krise befristete Ausnahmeregelung im Ausführungsgesetz, da es normalerweise bei einvernehmlicher Auflösung eines Arbeitsverhältnisses erst nach vier Wochen Sozialhilfe gibt.