Anlässlich einer Pressekonferenz zur Vorschau auf die kommende Landtagssitzung bezogen die beiden stellvertretenden Klubobleute LAbg. Mag. Karin Scheele und LAbg. Dr. Günther Sidl Stellung zur geplanten Sozialversicherungsreform.

Ein gut funktionierendes Gesundheitssystem zu zerschlagen sei unverantwortlich und gehe auf die Kosten der Niederösterreicher, so Scheele: „Mit einem Schlag wird unserer Bevölkerung die Regionalität und Gesundheitsexperten die Möglichkeit genommen, sich einzubringen, um eine bestmögliche Versorgung zu garantieren. Die österreichische Gebietskrankenkasse mit Sitz in Wien wird in Zukunft entscheiden können, ob beispielsweise im nördlichen Waldviertel eine Kassenarztstelle besetzt wird oder nicht und zu welchen Bedingungen. Die Landesstelle in NÖ ist der Zentralstelle weisungsgebunden, verliert ihre Rechtspersönlichkeit und ihre Personal-, Budget- und Vertragshoheit.“

Durch die Zentralisierung kann auf regionale Händler, die Gesundheits- und Krankenpflegeprodukte verkaufen, keine Rücksicht mehr genommen werden. Die Ausschreibungen laufen dann europaweit, auch wenn die Händler bisher bis zu 50 Prozent ihrer Einnahmen aus Verträgen mit der Krankenkasse lukriert haben.

Weiters ist durch den personellen Aufnahmestopp zugleich die Regionalität nicht mehr gewährleistet, so Sidl: „Dieser Aufnahmestopp führt unweigerlich zu einer Ausdünnung der Servicestellen, was in Folge sogar zu deren Schließungen führen kann. Auch nimmt die NÖGKK jährlich 120 Ferialpraktikanten auf, was in Zukunft massiv gefährdet sein wird. Auf einen Ärztebedarf in Gemeinden und Regionen kann nicht mehr reagiert werden, weil es künftig einen zentralen Stellenplan geben wird. Das alles sind Folgen einer Auflösung einer eigenständigen NÖ Gebietskrankenkasse. Von nahe beim Menschen in den Regionen werden wir in Zukunft weit entfernt sein“, kommentiert Sidl.

Unverständlich ist für Scheele und Sidl das das gesamte Budget direkt nach Wien fließt und gerade einmal 0,8 Prozent des Budgets für die Gestaltung des Gesundheitswesens in Niederösterreich über bleibt.