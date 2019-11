Die aktuelle Stunde, die durch die ÖVP initiiert wurde, beschäftigt sich mit dem niederösterreichischen Arbeitsmarkt. Klubobmann und Landesrat Hundsmüller betont: „Volle Aufmerksamkeit gilt dem Einklang von Wirtschaft und Arbeitnehmern“.

Der Fokus der Sozialdemokraten gilt dem Absichern von Betriebsstandorten und Arbeitsstellen. Zwar bewegt sich das heimische Wirtschaftswachstum im Bereich um 1,5 Prozent, dennoch beobachtet man eine schwache Konjunktur-Phase in Deutschland (Wirtschaftswachstum bei 0,5 Prozent). In der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bei über 50-Jährigen kritisiert Hundsmüller fehlendes systematisches Vorgehen trotz Bemühungen seitens des Landes. Vor allem betont der SP-Klubobmann, dass er sich „nicht gegen einen 12-Stunden-Arbeitstag wehren“ würde, doch nur in Verbindung mit guten Absicherungen. Dennoch wird weiterhin eine 4-Tage-Woche, wie auch eine sechste Urlaubswoche gefordert.

Die Finanzierung der Schienenpersonennah- und Regionalverkehrsleistungen der ÖBB wird bei der nächsten Landtagssitzung Thema sein. Zwar betont Reinhard Hundsmüller, dass ein Ausbau des öffentlichen Verkehrs immer günstig sei, dennoch könne die SPNÖ einem 1,1 Milliarden teuren Paket nicht zustimmen, ohne die Vertragsdetails zu kennen. Die Inhalte des Pakets seien durch Verkehrs-Landesrat Ludwig Schleritzko nur schemenhaft vorgestellt worden und viele Fragen würden unbeantwortet und ungeklärt bleiben.

Hundsmüller: "Rettungssanitäter müssen geistig und körperlich fit sein"

Bei der kommenden Sitzung werden auch die Evaluierung und Neueinteilung der Tauglichkeitskriterien für den Wehr- und Wehrersatzdienst diskutiert. Reinhard Hundsmüller, der auch Bundessekretär des Arbeiter-Samariterbundes ist, betont, dass Mitarbeiter im Rettungswesen geistig und körperlich in bester Verfassung sein müssen. Zwar weiß er um den Mangel an Zivildienern durch geburtenschwache Vorgänge doch: „Demographischer Entwicklung kann man nicht mit Teiltauglichkeit entgegen steuern. Beim Beispiel Rettungswesen müssen, im Sinne der Patienten, die Qualitätsstandards hochgehalten werden. Für die Arbeit direkt am Menschen ist es unerlässlich, dass man geistig und körperlich voll tauglich ist“, so Hundsmüller.

Hundehaltergesetz war nur erster Schritt

Das viel diskutierte Hundehaltergesetz, welches am Donnerstag ebenfalls behandelt werden wird, war laut der Sozialdemokraten nur ein erster Schritt, der falsch bei den Bürgern angekommen sei. Bis nächstes Jahr möchte der Landtag ein Gesetz ausarbeiten „das den Namen auch verdient hat“. Mit der Debatte um die Schwarzwildjagd mit Nachtsichtgeräten wird ein weiteres tierisches Thema bei der Sitzung behandelt werden. Da die Tiere laut dem Klubobmann schon bis zu den Wohngebieten vorgedrungen seien mache es „Sinn die Population so zu reduzieren, dass es Natur und Bevölkerung ertragen können“.

Als letzten Punkt fordert die SPNÖ einen einheitlichen Personalschlüssel für den Pflegebereich, der objektiv nachvollziehbar und wissenschaftlich fundiert sein sollte um Be- und teilweise Überlastung des Personals nachhaltig zu lösen. Zwar begrüßt Hundsmüller die verbindende Aufgabe der Landesgesundheitsagentur, wie auch das ausführliche Prüfungsverfahren, dennoch wolle er begleitende Kontrollen in Bezug auf die Kosten der Umstrukturierung einführen.