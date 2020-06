Sechs Millionen Euro hätte die ÖVP – wie alle anderen Parteien auch – im Vorfeld der Landtagswahl 2018 in Plakate, Wahlkampfgeschenke, Postwurfsendungen und Co. stecken dürfen. Wie ein soeben veröffentlichter Bescheid des Niederösterreichischen Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senats zeigt, hat sie diese Höchstgrenze aber überschritten: Ausgegeben hat die ÖVP für den Wahlkampf vor der Landtagswahl am 28. Jänner 2018 um 647.779 Euro zu viel. Sie muss deshalb 26.000 Euro Strafe bezahlen.

"Als Volkspartei NÖ haben wir die Wahlkampfkostenobergrenze klar unterschritten“, meint ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Aber zur Gesamtrechnung müssen hunderte Kostenstellen von Kandidaten, Teilorganisationen, Gemeinden und Bezirken addiert werden, betont er. „Daraus ist eine Überschreitung entstanden, in einem Volumen, das uns selbst überrascht hat - alle Teile der Volkspartei NÖ haben sich unglaublich intensiv eingebracht. Als Wahlkampfmanager und Geschäftsführer übernehme ich dafür die volle Verantwortung", sagt Ebner.

Der Niederösterreichische Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat ist eine unabhängige Behörde zur Verhängung von Geldbußen bei Verstößen gegen bestimmte Regelungen der Wahlwerbungsausgaben bei Landtagswahlen. Jede Partei hat im Jahr nach der Wahl einen Nachweis hinsichtlich der Wahlwerbungsausgaben zu übermitteln. Bei einer Überschreitung um bis zu 25 Prozent wird eine Geldbuße in der Höhe von bis zu 10 Prozent des Überschreitungsbetrages verhängt. Werden die Kosten um mehr als 25 Prozent überschritten, fällt die Geldbuße noch höher aus.