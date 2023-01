Blau-gelber Wahlkampf-Konvoi startet in die Regionen

Werbung

Im Auftrag der Volkspartei Niederösterreich machten sich am Sonntag blau-gelbe Autos auf in die Regionen Niederösterreichs. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verabschiedete den Konvoi, der um Stimmen bei der Landtagswahl am 29. Jänner werben soll, vor dem Landhaus in St. Pölten.

"Wenn ich im Land unterwegs bin, spüre ich, dass es den Menschen weniger um Prozente, Mandate oder um die Wahlarithmetik geht, als vielmehr um die Frage, welchen Kurs Niederösterreich in den kommenden 5 Jahren weitergehen wird", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Deswegen ist ihr Wahlziel, den "Miteinander-Kurs" in Niederösterreich aufrecht zu erhalten und eine "Koalition gegen das Miteinander" zu verhindern. Die Zeiten der absoluten Mehrheiten seien vorbei. Eine Weiterführung des "Miteinander-Kurs" sei jedoch alles andere als sicher, denn "einige verfolgen andere, parteipolitische Pläne".

Der Konvoi der Volkspartei besteht aus in blau-gelb gehaltenen PKW. Darauf zu lesen ist der Schriftzug "NÖ 2023", mit einem angekreuzten Kreis in der Mitte. "Wir werden die nächsten drei Wochen wahlkämpfen, wie niemand sonst, aus voller Überzeugung und mit ganzer Kraft", kündigt Landeshauptfrau Mikl-Leitner an. Offiziell startet der Wahlkampf für die Landtagswahl mit einer Auftaktveranstaltung am Montagabend im St. Pöltner VAZ.