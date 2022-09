Der Wahltermin wird am 17. November fixiert

Werbung

Seit Monaten wird in Niederösterreich spekuliert, wann der neue Landtag gewählt wird. Zuerst tippten viele politische Beobachterinnen und Beobachter auf den Herbst 2022. Mittlerweile gilt ein Termin im nächsten Jahr als fix. Das genaue Datum wird der Landtag am 17. November beschließen, kündigte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger an.

Klaus Schneeberger: "Der Landtag wird den Wahltermin am 17. November beschließen." Foto: Archiv/NÖN

Möglich ist laut Schneeberger ein Termin zwischen 29. Jänner und 19. März. "Irgendwo dazwischen wird die Wahl sein", sagte er im Rahmen einer Pressekonferenz.

Die ÖVP betont seit Wochen, dass noch nicht der richtige Zeitpunkt sei, um über den Wahltermin zu sprechen. SPÖ-Landespartei-Vorsitzender Franz Schnabl spekulierte im Rahmen der Präsentation seiner "Zukunftsvision", dass die Landeshauptfrau einen März-Termin bevorzuge. ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sprach sich kürzlich für den 29. Jänner aus.