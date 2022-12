Gmünd, Horn & Waidhofen/Thaya verloren die meisten Wahlberechtigten

Werbung

Am 29. Jänner 2023 dürfen erstmals bei einer Landtagswahl in Niederösterreich Nebenwohnsitzer keine Stimme abgeben. Ihnen wurde das Wahlrecht im Februar gestrichen. Damit - und aufgrund der Bevölkerungsentwicklung - sind 2023 deutlich weniger Menschen wahlberechtigt als bei der vergangenen Landtagswahl 2018.

Insgesamt dürfen diesmal 1,289 Millionen Menschen ihre Stimme abgeben. Das sind um rund 97.500 Personen weniger als beim letzten Votum vor fünf Jahren. Im Durchschnitt haben die 20 Wahlkreise 7,5 Prozent an Wahlberechtigten verloren.

Mehr Wahlberechtigte gibt es nur in Wiener Neustadt

Am stärksten macht sich der Rückgang der Stimmberechtigten im Waldviertel und im Alpenvorland bemerkbar: In Gmünd dürfen diesmal 29.530 Menschen wählen. Das sind 17,6 Prozent weniger als 2018. Darauf folgen der Bezirk Horn (minus 15,7 Prozent) und Waidhofen an der Thaya (minus 15,1 Prozent). Mehr Wahlberechtigte gibt es nur in einem einzigen Wahlkreis: In Wiener Neustadt dürfen etwas mehr Menschen ein Kreuzerl machen. Der Zuwachs liegt aber nur bei 0,5 Prozent - bzw. 172 Personen.

Politisch dürfte das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts die ÖVP und die Grünen am meisten schmerzen. Laut einer SORA-Umfrage aus dem Jahr 2018 haben diese beiden Parteien am stärksten von den Stimmen der Nebenwohnsitzer profitiert.

Auch 313 Auslands-Niederösterreicher dürfen ihre Stimme abgeben

Insgesamt die meisten Wahlberechtigten haben die Wahlkreise St. Pölten (141.269), Baden (106.938) und Amstetten inklusive Waidhofen/Ybbs (98.978). Die wenigsten haben Lilienfeld (19.594), Waidhofen/Thaya (21.508) und Horn (25.312). Unter den Wahlberechtigten sind auch 313 Auslands-Niederösterreicher.