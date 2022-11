Grüne erklärten den Wahlkampf offiziell für eröffnet

Werbung

„Für morgen“ stand auf der Leinwand hinter der Bühne, darunter in großen, weißen Buchstaben „Helga“, der Saal war in grünes Licht getaucht und die rund 180 Anwesenden klatschen kräftig, als die zehn Listen-Ersten der NÖ Grünen in den Saal einliefen. So eröffnete die Öko-Partei am heutigen ersten Advent-Sonntag als erste Fraktion im Horner Vereinshaus offiziell den Wahlkampf zur Landtagswahl 2023.

Die Grünen gehen wie 2018 mit der 50-jährigen Helga Krismer ins Rennen. Sie ist in Baden auch Vizebürgermeisterin. Auf den Plätzen hinter der Spitzenkandidatin setzt die Partei ebenfalls auf Kontinuität: Hinter Krismer folgen die Landtagsmandatare Georg Ecker und Silvia Moser. Auf Platz vier rangiert mit Dominic Hörlezeder der Vizestadtchef von Amstetten, auf Platz fünf steht Simone Jagl, Gemeinderätin aus Biedermannsdorf.

"Das Ziel ist Zugewinn"

Offizielles Ziel der Öko-Partei ist es, am 29. Jänner 2023 an Stimmen zu gewinnen. Bei ihrer Landestagung im März war von der Rückeroberung des vierten Landtagsmandats die Rede. 2018, ein Jahr nachdem die Grünen aus dem Nationalrat geflogen waren, konnten sie sich zwar im Landtag halten. Sie rutschten aber von 8,06 auf 6,43 Prozent ab und verloren damit ihr viertes Mandat und somit die Klubstärke. Für den Wahlkredit haftete Krismer damals mit ihrem Privatvermögen.

Inhaltlich stand am heutigen Sonntag in Krismers Rede zum Wahlkampf-Auftakt das klassische Grünen-Thema, die Klimakrise im Fokus. Davor hätten Forscher schon im Jahr ihrer Geburt, vor 50 Jahren gewarnt, betonte sie und gab das Ziel aus: Niederösterreich solle bei der Energie-Wende Europameister werden. Das Land habe einen Schatz an Erneuerbaren Energien, „also geh‘ mas an“, appellierte Krismer. Im Wahlkampf werden Mobilität und leistbare erneuerbare Energie die Kernthemen der Grünen sein. „Fossile politische Dinosaurier“ brauche es nicht mehr. Damit meinte die Badenerin wohl auch ÖVP, SPÖ und FPÖ in Niederösterreich, die sich im Land „alles miteinander ausmachen“. Auch die NEOS würden sich in diesen Reigen schon gut einfügen, bemerkte Krismer. Was Grüne Politik bedeute, zeige sich für die 50-Jährige auf Bundesebene. Dort nannte sie das Klimaticket oder das Bahn-Ausbaupaket als große Erfolge.

Gewessler: „Die Helga scheißt sich nix“

Die Bundesspitze, die mit Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler, Umwelt-Ministerin Leonore Gewessler und Klubobfrau Sigi Maurer in Horn vertreten war, beschrieb „die Helga“, wie sie bei den Grünen von allen genannt wird, als durchsetzungsfähig und kämpferisch. „Die Helga ist eine ganz besondere Person. Die scheißt sich nix“, meinte Umwelt-Ministerin Leonore Gewessler, die mit tosendem Applaus im Waldviertel willkommen geheißen wurde. Kogler, mit dem Krismer vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung mit einem lauten Jubel-Schrei einklatschte, betonte, dass sie für ihre Ideen kämpfe und dafür „auch auf die Eigenen losgehe“, wenn es sein müsse. Die ebenfalls angekündigte Justiz-Ministerin Alma Zadic sei erkrankt und kam deshalb nicht zum Wahlkampf-Auftakt.