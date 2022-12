Grüne wollen "starke Stimme im Landtag" sein

Werbung

Auf Zahlen wollte sich Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan im Gespräch mit der APA nicht festlegen. Vor fünf Jahren waren es 6,4 Prozent und drei Mandate, das beste Ergebnis resultiert aus 2013 mit 8,1 Prozent und vier Sitzen. Klubstärke (vier Abgeordnete, Anm.) hatten die Grünen von 2003 bis 2018.

Dem Wahlkampfauftakt am 27. November in Horn folgt am Sonntag mit der Plakatpräsentation der laut Arslan "zweite Höhepunkt". Dem Event in St. Pölten werde auch Justizministerin Alma Zadic beiwohnen. Überhaupt wollen die Grünen in der intensiven Phase auf Unterstützung von Mitgliedern der Bundesregierung und aus Länderorganisationen setzen, "die mit den Öffis schnell bei uns sind".

In die Wahlwerbung werden dem Landesgeschäftsführer zufolge 1,1 Millionen Euro fließen. Zur erlaubten Obergrenze von sechs Millionen im Land sagte Arslan, die Grünen würden "niemals horrende Millionensummen" aufwenden. In diesem Zusammenhang würde er "gern wissen, wie viel die ÖVP auf Bezirksebene ausgibt".

Die zentrale Botschaft der Grünen lautet "Für morgen". Er denke, "dass wir die Lösungen haben", sprach Arslan etwa Erneuerbare Energie an, die leistbar sein müsse. Die Energiewende müsse kommen. Es werde darum gehen, Umwelt zum Hauptthema der Politik zu machen. Im Bereich der Mobilität sei der Öffentliche Verkehr weiter auszubauen. "Wir wollen kein Transit-Bundesland sein, sondern ein Bundesland, in dem man mit Öffis schnell von A nach B kommt."

Die Grünen seien mit ihren Vorbereitungen auf die Landtagswahl bereits im Sommer fertig gewesen, sagte Arslan. In den kommenden Wochen wollten sie "sehr viele persönliche Gespräche mit Bürgern führen". Der kurze (Intensiv)-Wahlkampf werde befürwortet. Den Abschluss wird die Landesorganisation laut dem Parteimanager in Mödling begehen.