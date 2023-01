Landesliste: Das sind die jüngsten Kandidatinnen und Kandidaten

Werbung

Amelie Muthsam (SPÖ)

Die 20-jährige Amelie Muthsam (SPÖ) ist die jüngste Kandidatin aller Parteien auf einer Landesliste. Für sie wird es „Zeit, dass wir mitreden“. Muthsam fordert flächendeckende "Jugendstartwohnungen" nach einem sogenannten „5x5 Modell“ – für fünf Jahre nach dem Einzug soll die Miete dieser Wohnungen nur fünf Euro pro Quadratmeter kosten.

Außerdem will sie einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der dann gratis nutzbar sein solle, damit junge Menschen, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, mobil sein können. Ein weiteres Anliegen ist der Studentin die Belebung der Gemeinden. Gerade für junge Menschen brauche es mehr Freiräume ohne Konsumzwang. Besonders wichtig ist der Kremserin ein niederösterreichisches Klimaschutzgesetz.

Kathrin Kaindl (NEOS)

Die zweitjüngste Kandidatin tritt für die NEOS an – Kathrin Kaindl ist 22 Jahre alt. Auch die Korneuburgerin setzt sich für leistbares Wohnen für die Jungen ein. Sie plädiert dafür, die Gebühren und Steuern aufs Eigenheim zu streichen und neue Miet-Kauf-Modelle ins Leben holen.

Außerdem fordert sie, wie NEOS-Chefin Indra Collini, einen Zukunfts-Tausender für junge Menschen, der durch eine Kürzung der Parteienförderung finanziert werden soll. Auch die 22-Jährige will ein Klimaschutzgesetz mit einem verbindlichen Maßnahmenfahrplan. Zudem braucht es auch für die Studentin den Ausbau der Öffis und der Erneuerbaren Energien.

Laura Ozlberger (Grüne)

Die Grünen schicken auf ihrer Landesliste die 23-jährige Laura Ozlberger ins Rennen. Auch die Waidhofnerin fordert die Klimaneutralität in der Landesverfassung. Außerdem betont sie, dass der Öffi-Ausbau verschlafen wurde, und es endlich überall leistbare öffentliche Verkehrsmittel bräuchte, die auch am Wochenende und in der Nacht fahren.

Ozlberger, die auch als Sängerin aktiv ist, wünscht sich auch ein Beratungsangebot und Diskriminierungsschutz für LGBTQ-Personen. Sie sagt dazu: “Wir sind nicht nur blau-gelb, sondern bunt.” Zuletzt fordert sie einen Ausbau von psychologischer Betreuung für junge Menschen und niederschwellige Angebote.

Anna Dinhobl (ÖVP)

Anna Dinhobl, die jüngste ÖVPlerin auf der Landesliste, ist 24. Für sie braucht es in Niederösterreich leistbaren Wohnraum für junge Menschen und die Möglichkeit sich ein Eigenheim zu schaffen. Außerdem fordert auch die Wiener Neustädterin den Ausbau der psychologischen und psychotherapeutischen Betreuung für Kinder und Jugendliche.

Sie will zusätzlich eine Stärkung und Weiterentwicklung der niederösterreichischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen, sowie eine Stärkung der Vereine. Auch die angehende Medizinerin steht für einen nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt und den Ausbau erneuerbarer Energien und des öffentlichen Verkehrs.

Michael Sommer (FPÖ)

Die FPÖ stellt den „ältesten Jüngsten“ mit Michael Sommer. Der 26-jährige Hollabrunner sieht zwei Schwerpunkte für die Wahl. Einerseits wolle er “endlich mit dieser ÖVP-Korruption im Land aufräumen”. Für ihn sei Johanna Mikl-Leitner “die Drehscheibe dieses Systems”.

Sein zweiter Schwerpunkt ist die Bekämpfung der Teuerung. Er fordert einen Preisdeckel bei der EVN und Steuersenkungen auf Grundnahrungsmittel. Das Ziel des Versicherungsmaklers sei, “endlich eine vernünftige Jugendpolitik für junge Niederösterreicher zu machen”, da dies von der ÖVP seit Jahrzehnten vernachlässigt worden sei.