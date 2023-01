"Mit ganzem Herzen NÖ": ÖVP präsentierte Wahl-Plakate

Werbung

„Mit ganzem Herzen Niederösterreich“, „Miteinander weiter. Gerade jetzt.“ oder „Unsichere Zeiten. Klare Wahl“ steht auf den neuen Plakaten, die die ÖVP zurzeit überall in Niederösterreich anbringt. Dazu ist meist ihre Spitzenkandidatin, die amtierende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zu sehen.

Bei der Präsentation der neuen Sujets betonte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, dass mit den Plakaten „Werte“ und die „Haltung“ der ÖVP betont werden sollen. Es gehe bei der Wahl um Niederösterreich, „um unsere Heimat“. Bundesthemen, auf die andere Parteien setzen, hält Ebner bei dem Votum für fehl am Platz. „Was in der Welt passiert, können wir nicht ändern“, meinte der Parteimanager, der auf die Erfolge der ÖVP für Niederösterreich verwies.

Gleichzeitig meinte Ebner, dass die ÖVP, die bisher vor allem „I love NÖ“-Sujets plakatierte, sich auf sich selbst konzentriere. Die ÖVP setze nicht auf Botschaften, die andere angreifen oder schlechtmachen würden.

Außerdem hob er den aus seiner Sicht unsicheren Ausgang der Wahl hervor: "Selten zuvor haben wir vor einer Wahl so wenig gewusst, was nach einer Wahl passieren wird.“ Er sprach wiederholt von einem „Alle gegen uns“-Match.

ÖVP plakatiert auch in Wien

Zu sehen sind ÖVP-Plakate auch in Wien - "so wie bei jeder Landtagswahl", hieß es von der Volkspartei auf Nachfrage. Zuletzt sorgten die Werbeflächen mit der Aufschrift "Unsere Landeshauptfrau" im Netz für Lacher. Sujets auf Groß- und Kleinfläche gebe es vor allem an den Zu- und Ausfahrten sowie an Pendlerknotenpunkten - "denn immerhin arbeitet jede fünfte Niederösterreicherin und jeder fünfte Niederösterreicher in Wien", erklärte die Partei.