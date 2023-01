NÖ verliert 97.500 Wahlberechtigte

Werbung

Am 29. Jänner wählen 1,288 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihren Landtag neu. Sie können in allen 20 Wahlkreisen bei der ÖVP mit Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner, der SPÖ mit Franz Schnabl, der FPÖ mit Udo Landbauer, den Grünen mit Helga Krismer oder den NEOS mit Indra Collini ihr Kreuzerl machen. In einzelnen Wahlkreisen werden neben den fünf Landtagsparteien kleinere Listen auf dem Stimmzettel stehen.

Starkes Wählerminus in Alpenvorland und Waldviertel

Die MFG kandidiert in Baden, Krems, Mödling, St. Pölten und Tulln. Die KPÖ plus tritt in Amstetten, Bruck/Leitha, St. Pölten und Wiener Neustadt an. „Dein Ziel“, gegründet vom Ex-MFG-Team aus Waidhofen/Ybbs, versucht in Amstetten ihr Glück. Die größte Auswahl haben damit die St. Pöltner und Amstettner mit sieben Parteien auf dem Stimmzettel.

Chancen auf einen Einzug in den Landtag haben die Kleinparteien jedoch kaum. Dafür müssten sie mindestens vier Prozent aller landesweiten Stimmen bekommen. Laut aktueller NÖN-Umfrage (siehe Niederösterreich-Teil) liegen sie gemeinsam aber nur bei einem Prozent. Im Vergleich zur letzten Umfrage legen ÖVP (auf 42 Prozent) und FPÖ (auf 19 Prozent) zu, die SPÖ stagniert bei 24 Prozent. Grüne und NEOS kommen auf je 7 Prozent.

Auffallend ist bei dieser Wahl der Rückgang an Wahlberechtigten. Grund dafür ist das im Februar 2022 abgeschaffte Wahlrecht für Zweitwohnsitzer. Mit Ausnahme von Wiener Neustadt – dort sind 172 Personen mehr wahlberechtigt als 2018 – hat das Land in den 20 Wahlkreisen im Durchschnitt 7,5 Prozent an potenziellen Wählern verloren. In Summe sind das rund 97.500 Menschen.

Im Waldviertel und dem Alpenvorland fällt das Minus besonders stark aus: Gmünd verlor mit 17,6 Prozent die meisten Wahlberechtigten, darauf folgen Horn (minus 15,7 Prozent) und Waidhofen an der Thaya (minus 15,1 Prozent).

Am stärksten spüren dürften das Aus des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts die ÖVP und die Grünen. Laut einer SORA-Umfrage aus dem Jahr 2018 haben sie überdurchschnittlich von den Stimmen der Nebenwohnsitzer profitiert. Auswirkungen hat der Rückgang an Stimmberechtigten zudem auf die Mandatsvergabe.

Für ländliche Bezirke wird ein Direktmandat immer schwieriger. In Lilienfeld (19.594 Wahlberechtigte) und Waidhofen/Thaya (21.508), den kleinsten Wahlkreisen, ist es unmöglich geworden. Mehrere Direktmandate sind hingegen in den größten Wahlkreisen möglich – St. Pölten (141.269 Wahlberechtigte), Baden (106.938) und Amstetten (98.978).

Wahlkarten können bereits beantragt werden

Wer am Wahlsonntag keine Zeit hat, kann bereits eine Briefwahlkarte beantragen. Möglich ist das persönlich, postalisch oder per E-Mail; auf dem Gemeindeamt sowie online etwa unter www.wahlkartenantrag.at.

Der Leiter der Landeswahlbehörde, Karl Wilfing, rechnet damit, dass von dieser Art des Wählens diesmal noch mehr Menschen Gebrauch machen werden. 2018 waren es 108.600 Personen. Er appelliert, die Wahlkarten rechtzeitig abzuschicken. Sie müssen am Wahlsonntag bis 6.30 Uhr in der Gemeindewahlbehörde oder bis Wahlschluss in einem Wahllokal eingelangt sein.