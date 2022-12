NÖN-Sonntagsfrage: ÖVP holt wieder auf – SPÖ stagniert

Werbung

Etwas mehr als 50 Tage ist noch Zeit, bis am 29. Jänner 2023 der NÖ Landtag neu gewählt wird. Und in den Parteizentralen steigt schön langsam die Nervosität. Das zeigt der Ton im Umgang, der immer rauer wird.

Auftrag genug für die NÖN, um die aktuelle Stimmungslage in der Bevölkerung abzufragen: Wie gewählt worden wäre, wenn die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am vergangenen Sonntag zur Wahlurne gebeten worden wären, hat das Meinungsforschungsinstitut IFDD („Institut für Demoskopie und Datenanalyse“) im Auftrag für die NÖN erhoben.

ÖVP legt im Vergleich zur Herbst-Umfrage wieder zu

Demnach zeigt sich, dass die Landes-ÖVP rund um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner verlorene Bonuspunkte zurückerobern konnte. Aktuell liegt die Landes-ÖVP bei 41 Prozent. Das ist zwar nach wie vor deutlich unter dem Ergebnis der Landtagswahl 2018 mit der absoluten Mehrheit und 49,6 Prozent, aber besser als bei der NÖN-Umfrage im September dieses Jahres.

Foto: Foto: Simlinger/Shutterstock.com; Hintergrund: dfr_dsgn/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

Damals kam die ÖVP nur auf 39 Prozent, was ein historischer Tiefstand war. „Johanna Mikl-Leitner punktet speziell in der Generation 60+. Sie schafft es in Krisenzeiten Ruhe, Stabilität und Sicherheit auszustrahlen“, erklärt IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer, warum sich die Landes-ÖVP trotz des massiven Gegenwindes der Bundespartei erholt.

Weitere Doskozil-Sager und die niederösterreichische Landesgruppe kann sich das Geld für den Landtagswahlkampf wohl sparen IFDD-Geschäftsführer Christoph Haselmayer zur SPÖ

Nicht vom Fleck kommt hingegen die SPÖ, die mit aktuell 24 Prozent auf dem Ergebnis von 2018 zu liegen kommt. Der Boost der letzten Wochen, angetrieben von diversen Umfrage-Hochs der Bundes-SPÖ, dürfte verflogen sein. Haselmayer kennt auch den Grund dafür: „Weitere Doskozil-Sager und die niederösterreichische Landesgruppe kann sich das Geld für den Landtagswahlkampf wohl sparen. Streit in den eigenen Reihen wird von den Menschen nämlich abgelehnt.“

Neuerlich leicht zulegen können die Freiheitlichen – auf 17 Prozent. Vor fünf Jahren kam die FPÖ auf knapp 15 Prozent, die Sonntagsfrage im September bescheinigte den Blauen noch 16 Prozent.

Mikl-Leitner-Bonus hilft der VP

Bei den Kleinparteien haben die Grünen (8 Prozent) nun knapp die Nase vor den NEOS (7 Prozent). Für beide wäre das ein Zugewinn im Vergleich zur Wahl 2018. Die MFG, die zuletzt ohnehin mehr mit sich selbst beschäftigt war (siehe Bericht auf der nächsten Seite), würde mit 2 Prozent den mit der Vier-Prozent-Hürde verbundenen Einzug in den Landtag deutlich verfehlen.

50 Prozent würden Mikl-Leitner direkt wählen

Auch wenn es laut Haselmayer knapp vor den Wahlen alle Spitzenkandidaten schaffen, ihre Wähler hinter sich zu vereinen, gelingt das Johanna Mikl-Leitner am besten. Das zeigt auch die Umfrage, wenn das Landesoberhaupt direkt gewählt werden könnte. Dabei würde die Hälfte der Befragten Mikl-Leitner direkt wählen. Franz Schnabl würden 21 Prozent gern als Landeshauptmann sehen. Auf immerhin 19 Prozent kommt Udo Landbauer. Für den FPÖ-Mann ist der Wert sehr passabel, für seine Ansage, Landeshauptmann werden zu wollen, aber wohl zu wenig.

Fotos: Gobara Sonja; SPÖ NÖ; NEOS NÖ; FPÖ NÖ; NÖ Grüne Foto: Hintergrund: dfr_dsgn/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger

Die Vertrauenswerte der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten sowie aller Mitglieder der NÖ Landesregierung lest ihr in der nächsten Ausgabe der NÖN und auf NÖN.at.