ÖVP eröffnet mit 2.500 Gästen in St. Pölten offiziell den Wahlkampf

Werbung

Für die ÖVP ist am 1. Jänner der Startschuss für den offiziellen Wahlkampf vor der Landtagswahl am 29. Jänner gefallen. In den nächsten Tagen will die Partei ihre neuen Werbesujets plakatieren und in den Regionen mit dem Werben um Wählerstimmen beginnen. Bisher setzte die Partei nur auf in blau-gelb gehaltene "I love NÖ"-Sujets.

Am 9. Jänner erteilt die Partei rund um Landeshauptfrau und Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner im St. Pöltner VAZ den Startschuss für den Intensiv-Wahlkampf. Laut Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner werden bei der Veranstaltungen 2.500 Gäste, darunter auch Bundeskanzler Karl Nehammer, erwartet. Regionalveranstaltungen für den Wahlkampf seien diesmal keine geplant, meint Ebner. Dafür sollen sowieso geplante Events genutzt werden, um Werbung für die Volkspartei zu machen. Außerdem hat die ÖVP in den vergangenen Monaten unzählige Videos gedreht. Diese sollen über die Sozialen Medien verbreitet werden. In den nächsten Tagen will sie damit beispielsweise auf die Möglichkeit der Briefwahl aufmerksam machen.

Bisher setzte die Volkspartei auf "I love NÖ"-Landschaftselemente und -Plakate. Ende der Woche will sie ihre offizielle Plakat-Kampagne vor der Landtagswahl 2023 vorstellen. Foto: Lisa Röhrer

Im Wahlkampf setzt die Partei ganz auf die Person Johanna Mikl-Leitner. Alle Teilorganisationen haben sie zur Spitzenkandidatin gewählt. Ebner nennt sie "das stärkste Wahlmotiv". Neben der amtierenden Landeshauptfrau will der Parteimanager nun die Inhalte der Volkspartei in den Fokus stellen. Zuletzt setzte sie auf Kinderbetreuung, Pflege oder Wohnen. Die genauen Schwerpunkte sollen Ende der Woche vorgestellt werden.

Wahlziel und Kosten: Ebner nennt keine Zahlen

Eine konkrete Zahl, wie viel die ÖVP für den Wahlkampf ausgeben wird, nennt Ebner nicht. Er kündigt lediglich an, dass seine Partei, die aktuell die Mehrheit im Landtag hält, die Obergrenze von 6 Millionen Euro diesmal einhalten werde. 2018 hat sie das Wahlkampfkosten-Limit überschritten.

Auch beim Wahlziel bleibt der Parteimanager weiterhin vage. Stilistisch erwarte er sich einen fairen Wahlkampf. Mit welchem Ergebnis die Volkspartei am 29. Jänner zufrieden wäre, verrät er nicht. Aktuelle Umfrage legen nahe, dass die Absolute Mehrheit im Landtag für die ÖVP kaum noch zu halten sein wird. 2018 kam sie auf 49,6 Prozent der Stimmen, dahinter landeten die SPÖ (mit 23,9 Prozent), die FPÖ (14,8 Prozent), die Grünen (6,4 Prozent) und die NEOS (5,2 Prozent).