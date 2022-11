ÖVP will mit anderen Parteien Abkommen für fairen Wahlkampf schließen

Werbung

„Hart in der Sache, fair in der Auseinandersetzung“, so soll der Wahlkampf vor der Landtagswahl ablaufen. Das betonten Landtagspräsident Karl Wilfing, Klubobmann Klaus Schneeberger und Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner (alle ÖVP). Sie kündigten an, mit den anderen Parteien eine Vertrauensallianz bilden zu wollen. Damit wollen sie dazu beitragen, das zerstörte Vertrauen in die Politik wieder zu stärken.

Die ÖVP schlägt ein „Dirty Campaigning“-Verbot vor. Zudem will sie sich mit den anderen Parteien darauf einigen, dass es keine Störaktionen der Mitbewerber bei Wahlveranstaltungen gebe, das Privatleben der Kandidaten respektiert werde und Täuschungen beim Werben um Stimmen unterlassen werden. „Wir wollen nur faktenbasierte PR“, meinte Ebner und betonte, dass sich die ÖVP jedenfalls daran halten werde - wenngleich "sachliche" Kritik natürlich zum Wahlkampf gehöre. Vorstellen könne sich die Mehrheitspartei, die 2018 die Wahlkampf-Obergrenze überschritten hat, außerdem zusätzliche Geldbußen bei Nicht-Einhalten der Obergrenze. Auch ein regelmäßiges Offenlegen von Spenden ab 150 Euro sei vorstellbar, meinte Ebner.

Andere Parteien zeigen sich gesprächsbereit

Die anderen Parteien sehen in dieser Ankündigung in erster Linie Eigeninteresse der ÖVP. SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar sagte, dass man für Verhandlungen bereit sei, wenn die ÖVP es ernst meine. Die FPÖ meinte, dass ein Fairness-Abkommen damit beginne, dass man es zuerst mit denen bespricht, mit denen man fair umgehen wolle. „Daran ist die ÖVP schon gescheitert“, meinte FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer. Angesichts der zahlreich aufpoppenden ÖVP-Skandale in Bund und Land dürfte das von der ÖVP initiierte Fairness-Abkommen nur den Grund haben, den Aufdeckern dieser Machenschaften „Dirty Campaigning“ unterstellen zu können, vermutet der Freiheitliche. Dennoch wolle sich auch die FPÖ den Gesprächen nicht verschließen.

Die kleinen Parteien, Grüne und NEOS, machen die ÖVP auf ihre eigenen Verstöße in der Vergangenheit aufmerksam. "Der 1. April ist schon vorbei", spottet etwa Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. Die Pinken und Grünen fordern zudem völlige Transparenz sowie eine Senkung der Wahlkampfobergrenze - auf vier (Grüne) bzw. zwei Millionen Euro (NEOS).