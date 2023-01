Rendi-Wagner appellierte: "Nutzen wir die 48 Stunden"

Werbung

In eine alte Spinnerei in Pottendorf (Bezirk Baden) haben die niederösterreichischen SPÖ-Frauen am Freitagabend zum Wahlkampf-Abschluss und Neujahrsempfang geladen. Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner appellierte dort in ihrer Rede, die verbleibenden 48 Stunden noch zu nutzen, Wählerinnen und Wähler vom sozialdemokratischen Programm zu überzeugen. Spitzenkandidat Franz Schnabl zeigte sich vom Erfolg überzeugt.

Foto: APA/ALEX HALADA

Rendi-Wagner wurde bei ihrem Eintreffen im Festsaal des Gemeindeamts, das seinen Sitz in der alten Spinnerei hat, mit Standing Ovations begrüßt - und von Barbara Helfgotts Geigen-Interpretation der "Pointer Sisters" mit "I'm so excited". In den vergangenen Wochen sei viel über Farben gesprochen worden, stellte die Parteivorsitzende dann in ihrer Rede fest: "Man hätte fast annehmen können, die ÖVP Niederösterreich ist Farbenspezialistin geworden. Blau, gelb, türkis, schwarz - da hat man den Überblick verloren. Ich glaube, genau das war das Ziel, weil sie keine inhaltlichen Ansagen haben", stellte Rendi-Wagner fest. "Am Ende wählt man aber keine Farbe, am Ende wählt man Haltung und unsere Haltung unterscheidet uns maßgeblich von allen anderen politischen Bewegungen."

An die Besucher appellierte sie: "Nutzen wir die verbleibenden 48 Stunden gemeinsam, so viele Menschen wie möglich zu überzeugen, die Sozialdemokratie zu wählen. Es geht um viel, es liegt an uns, zu überzeugen." Nicht nur die vergangenen Wochen des Wahlkampf seien hart und intensiv gewesen, meinte Rendi-Wagner an Schnabl gerichtet, denn die ÖVP habe es anderen Parteien in all den Jahrzehnten nicht leicht gemacht: "Als Sozialdemokrat in diesem Land braucht man gute Nerven und manchmal einen guten Magen - beides hast du, das ist kein Nachteil für diesen Job."

Schnabl zeigte sich überzeugt, dass das Ergebnis am Sonntag "St. Pölten erschüttern und das Bundeskanzleramt zum Wackeln bringen wird". Die SPÖ werde "die Landtagswahl rocken und dieses Land verändern". Neben Kritik vor allem an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der ÖVP verwies er noch einmal auf die Inhalte der SPÖ. Im Bereich der Gesundheit etwa verglich er die Situation im Burgenland mit Niederösterreich: Während es im kleineren, SPÖ-regierten Bundesland 55 Stipendien für angehende Ärzte mit der Verpflichtung, nach dem Studium fünf Jahre im Land zu arbeiten, gibt, seien es in Niederösterreich lediglich 20. "Sie hatten eine Pressekonferenz, Niederösterreich vier", monierte Schnabl. Umfragen, die die SPÖ auf Platz drei hinter der FPÖ sehen, bezeichnete Schnabl als "Larifari". Nun gelte es, die 300.000 noch unentschlossenen Wählerinnen und Wähler abzuholen, so der Landesparteichef.

Unter den Teilnehmern beim Abschlussevent im Geburtsort von Otto Glöckl wurden auch Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch und Volksanwalt Bernhard Achitz begrüßt. Nach zahlreichen Fotos des Spitzenkandidaten mit Vertretern der Bezirke auf der Bühne wurde zum Buffet geladen.