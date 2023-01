Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband will Kleinbetriebe fördern

Werbung

Zunächst war es die Corona-Pandemie, die vor allem die Einpersonenunternehmen (EPU) sowie kleine und mittlere Betrieben (KMU) vor enorme Herausforderungen stellte. Mit der Energiekrise wurde es nicht leichter. „Die EPUs und KMUs brauchen auf allen Ebenen mehr Förderungen“, betont die Spitzenkandidatin des SWV NÖ, Martina Klengl, im Rahmen eines Pressegespräches. So sollen Selbstständig bereits nach vier Tagen Krankenstand eine Unterstützung erhalten.

Bisher werde eine solche erst 42 Tage rückwirkend bezahlt. „Der Selbstbehalt eines Arztbesuchs liegt außerdem bei 20 Prozent“, spricht Klengl die Belastungen an, die auf Selbstständige bei der gesundheitlichen Versorgung zukommt. Man arbeite hier gegen die Gesundheit der Unternehmer, wie auch der Präsident des SWV NÖ, Thomas Schaden, betont. Viele Selbstständig würden mehrmals überlegen, zum Arzt zu gehen, „und oft ist es dann schon zu spät“, so Klengl.

Bürokratische Hürden

Ein weiteres Problem seien die Förderanträge, die sich für einige Unternehmer so kompliziert gestalten würden, „dass sie einen Steuerberater engagieren müssen. Da gibt es dann zwar die 500 Euro Förderung, doch 350 Euro davon gehen an den Steuerberater“, fordert Klengl hier eine niedrigere bürokratische Hürde. So wäre etwa eine Preisdeckelung, wie es sie in Deutschland gibt, eine optimalere Lösung für die Unternehmen. „So kann man besser planen und weiß, was zu bezahlen ist“, begründet Thomas Schaden die Forderung.

Kinderbetreuung ausbauen

Bei rund 50 Prozent aller EPUs und KMUs stünden Frauen an der Spitze. Deshalb sei eine passende Kinderbetreuung laut Klengl ein äußerst wichtiger Punkt. „Die SPÖ fordert schon seit einiger Zeit ‚3G‘ in der Kinderbetreuung: ganztägig, ganzjährig, gratis. Ich stand damals selbst vor dieser Herausforderung. Nicht alle haben eine Familie oder Großeltern, die auf ihre Kinder aufpassen“, so die SWV-Spitzenkandidaten.

Dass die ÖVP mit ihrer Kindergarten-Offensive – ab 2024 sollen Kinder ab 2 Jahren betreut werden – wirbt, ist für Thomas Schaden ein „Wahlkampf-Gag“. „Außerdem schieben sie damit die Verantwortung wieder auf die Gemeinden ab. Diese müssen dafür sorgen, dass genügend Plätze vorhanden und ausreichend Pädagogen vor Ort sind“, kritisiert er die Volkspartei.

An einem Strang ziehen

Ein großes Problem sieht Thomas Schaden zudem in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Wirtschaftsverbänden. „Während wir uns im Wirtschaftsparlament einig sind, stimmen die Vertreter der Volkspartei bei den Beschlussfassungen in Land und Bund dagegen. Dieses Verhalten hilft den Betrieben nicht“, übt Schaden Kritik.