Splitter & Kurioses zur NÖ-Wahl

Medienrummel wie nie zuvor. Nicht weniger als 340 Medienvertreter waren für die Wahl-Berichterstattung im Landhaus akkreditiert. Darunter auch eine Vertreterin von CNN-Europa aus Rumänien. Sie stellte Bundeskanzler Karl Nehammer Fragen zum österreichischen Schengen-Veto, welche dieser auf Englisch beantwortete.

Debatte um LH-Bild im Klassenzimmer. In Baden hat sich ein Wähler in einem Sprengel fürchterlich darüber beklagt, dass in der Schulklasse, wo er zur Wahl ging, ein Bild von Mikl-Leitner hängt. Das sei doch Werbung und diese sei bei einer Wahl in einer Schule ja verboten. Ein Wahlhelfer hat das Bild, das wie üblich neben jenem des Bundespräsidenten in jeder Klasse hängt, dann vorsorglich abgehängt. Das wiederum hat für Unmut bei einem der Wahlhelfer gesorgt.

Wahlgeschenk zurückgegeben. In einem anderen Badener Sprengel kam eine Dame zur Wahl und brachte eines der ÖVP-Sackerl mit, die im Wahlkampf bei Hausbesuchen an die Bürger verteilt worden sind. Das wolle sie zurückgeben, da die Herstellung eine Umweltbelastung und die ganze Aktion eine „Verschwendung von Steuergeld“ und folglich unnötig sei.

Semmering dankte Mikl-Leitner. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war zuletzt des Öfteren am Semmering und hat dort Revitalisierung und etliche Projekte versprochen. In 43 der 44 Gemeinden des Bezirks Neunkirchen musste die ÖVP Verluste hinnehmen – von 4 Prozent im SPÖ-geführten Grafenbach bis hin zu 14,5 Prozent im „schwarzen“ Zöbern. Einzig die Gemeinde Semmering konnte ein beachtliches Plus aufweisen: Die Volkspartei konnte um 7,4 Prozent zulegen und damit die 60-Prozent-Marke überspringen.

Hohe Verluste in Heimatgemeinden der ÖVP-Granden. In der Gemeinde Yspertal (Bezirk Melk) hat die ÖVP 33 Prozent verloren und damit NÖ-weit den größten ÖVP-Verlust eingefahren. Yspertal ist die Heimatgemeinde des Zweiten Landtagspräsidenten Karl Moser, der aber nicht mehr kandidierte. Dort hat die SPÖ NÖ-weit die meisten Zugewinne gemacht (+7,4). In Golling an der Erlauf (ebenso Bezirk Melk) wiederum erreichte die ÖVP mit 15,5 Prozent die wenigsten Stimmen.

In Texing, der Heimat von Innenminister Gerhard Karner, hat die ÖVP mit einem Minus von rund 24 Prozent ebenso eine deutliche Abfuhr kassiert. Allerdings lag die ÖVP des damaligen Bürgermeisters und Zweiten Landtagspräsidenten 2018 dort bei rund 75 Prozent.

Größtes SPÖ-Minus in Gaming. Der Trubel rund um die Schließung und Dann-Doch-Rettung der Ötscherlifte dürfte auch in Gaming Nachwirkungen gezeigt haben. Bürgermeisterin Renate Rakwetz, vor fünf Jahren noch selbst die Nummer eins der Scheibbser Bezirksliste für die Landtagswahl, und die dort regierende SPÖ fuhren mit einem Minus von 12,3 Prozent den viertgrößten SPÖ-Verlust im gesamten Bundesland ein und sind mit einem Anteil von 29,4 Prozent nur mehr die Nummer zwei in der Gemeinde hinter der ÖVP (33,9 Prozent). Die FPÖ gewann in der Heimatgemeinde von FPÖ-Bezirksspitzenkandidat und Landtagsabgeordnetem Reinhard Teufel 16,1 Prozent und liegt nur mehr 1,6 Prozentpunkte hinter der SPÖ.

SPÖ-ÖVP-Gleichschritt in drei Gemeinden. Nach den Verlusten der ÖVP ist die politische Landkarte zur Landtagswahl bunter geworden (siehe Grafik rechts). Gleich in drei Gemeinden ging das Duell zwischen ÖVP und SPÖ aber unentschieden aus. Keinen Sieger gab es in Eber gassing, Ringelsdorf-Niederabsdorf und in Leiben.

MFG schaffte Hürde in einer Gemeinde. Zumindest in ihrer Heimatgemeinde Fels am Wagram konnte MFG-Landesspitzenkandidatin Christine Lukaschek mit 4,2 Prozent knapp, aber doch die berühmte Vier-Prozent-Hürde überwinden, im Bezirk kam sie auf 1,4 Prozent. Vom tatsächlichen Einzug in den Landtag ist die MFG mit 0,5 Prozent landesweit meilenweit entfernt.

Galgenhumor im Weinviertel. Die ÖVP hat im Bezirk just in Wullersdorf, der Gemeinde von Bauernbund-Spitzenkandidat und Bürgermeister Richard Hogl, am empfindlichsten verloren (-17,8 %). Hogl erklärt sich das nicht zuletzt damit, dass gerade Gemeinden mit amtierenden Abgeordneten bei einer Protestwahl am härtesten abgestraft werden. Angestoßen wurde im ÖVP-Büro dann trotzdem: „Nach einem Begräbnis geht man ja auch zum Wirten“, meinte einer der Kandidaten.

Blauer Zuwachs. Überraschung auch bei der Hollabrunner FPÖ: Der jüngste FPÖ-Kandidat auf der Landesliste Michael Sommer (26), der auf Platz 18 stand, zieht in den Landtag ein. Damit hat die Stadt dann zwei Abgeordnete, der Bezirk drei.

Den Marsch geblasen. Mödlings SPÖ-Landtagsabgeordneter Hannes Weninger, einst Trompeter im Jugendblasorchester Ternitz, kam beim Neujahrsempfang der Wirtschaftskammer mit Max Paul, Kapellmeister der Blasmusik Mödling, ins Gespräch. „Wäre super, wenn ihr am Wahlabend für uns aufspielen könnt“, schmunzelte Weninger. Paul nahm’s für bare Münze, marschierte tatsächlich vor dem SPÖ-„Netzwerk“ in der Hauptstraße in Mödling auf und sorgte für musikalische Aufheiterung bei den deprimierten SPÖ-Mitgliedern.

On Tour. Der NEOS-Spitzenkandidat für den Wahlkreis St. Pölten, Niko Formanek, ist im Hauptberuf Kabarettist. Deshalb war er bis 18. Jänner in Australien, den Wahltag verbrachte er in München. Für die NEOS gab es dennoch am Wahltag einiges zu lachen.

