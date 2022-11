Landtagswahl 2023 Wahlvorschläge müssen bis 23. Dezember eingebracht werden

D ie Wahlvorschläge für die niederösterreichische Landtagswahl am 29. Jänner 2023 müssen bis 23. Dezember, 13.00 Uhr, bei den Kreiswahlbehörden bzw. bei der Landeswahlbehörde eingebracht werden. Die Veröffentlichung erfolgt spätestens am 29. Dezember, teilte die Landtagsdirektion am Mittwoch mit.