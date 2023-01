Was man zur Briefwahl wissen muss

Werbung

Bei der Landtagswahl 2018 haben bereits über 108.600 Personen mittels Wahlkarte ihre Stimme abgegeben. Der Leiter der Landeswahl-Behörde, Karl Wilfing, rechnet damit, dass es bei der Wahl 2023 noch mehr Menschen sein werden. Die NÖN hat für sie die Antworten auf alle Fragen rund um die Briefwahl und den Wahlkarten-Antrag zusammengefasst.

Wie kann man eine Briefwahlkarte beantragen?

Die Beantragung ist bereits möglich. Briefwahlkarten können mündlich, postalisch, oder per E-Mail am Gemeindeamt sowie online etwa über www.wahlkartenantrag.at beantragt werden. "Telefonisch ist eine Beantragung nicht möglich", sagt der Leiter der Landeswahlbehörde, Karl Wilfing.

Bis wann kann man eine Briefwahlkarte beantragen?

Zeit ist für das Beantragen einer Wahlkarte bis in der Woche der Wahl: Schriftlich können Wahlkarten bis zum vierten Tag vor dem Wahltag, also bis Mittwoch, 25. Jänner, beantragt werden. Persönlich auf dem Gemeindeamt geht es bis Freitag, 27. Jänner, 12 Uhr.

Bis wann müssen die Wahlkarten abgegeben werden?

Wer seine Wahlkarte per Post abschickt, sollte das laut Wilfing unbedingt rechtzeitig tun. Er appelliert, dabei auch an die Zeit zu denken, die die Post für die Auslieferung benötigt. Denn damit die Stimme gezählt werden kann, muss die Wahlkarte am 29. Jänner bis 6.30 Uhr in der Gemeindewahlbehörde eingelangt sein. Alternativ kann sie bis Wahlschluss in einem Wahllokal in Niederösterreich abgegeben werden.

Wie funktioniert die Stimmabgabe mit einer Wahlkarte?

Die Wahlkarte ist ein verschließbares weißes Kuvert. In der Wahlkarte befinden sich der amtliche Stimmzettel sowie ein blaues Wahlkuvert. Der Stimmzettel muss persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt werden. Dann wird er zurück in das blaue Wahlkuvert geschoben, das wiederum kommt in das Wahlkartenkuvert.

Warum muss die Wahlkarte unterschrieben werden?

Mit der Unterschrift erklärt man eidesstaatlich, dass man den amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst ausgefüllt hat. Die blauen Wahlkuverts werden aus der Wahlkarte genommen. Rückschlüsse, wer wen gewählt hat, sind so also nicht möglich, versichert Wilfing.

Muss man die Kosten für den Versand der Wahlkarte selbst tragen?

Nein, die Kosten für das Porto trägt das Land - aus dem In- und Ausland.