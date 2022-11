Ebner kritisiert bevorstehende U-Ausschuss-Ladung

Werbung

Parteimanager Ebner monierte, dass die Ladung am Tag des Beschlusses des Termins für die Landtagswahl bekannt geworden ist. Dies sei "ein durchschaubares Spiel und ein schlechter Stil der SPÖ", hielt er in einer Aussendung fest.

Die niederösterreichische Landesregierung hat am Dienstag den in der Vorwoche präsentierten Termin für die Landtagswahl - den 29. Jänner 2023 - in ihrer Sitzung beschlossen. Dass die Ladung der beiden Landespolitiker in den U-Ausschuss am selben Tag bekannt wurde, ist für Ebner "der letzte Beweis, dass es nicht um Aufklärung geht, sondern um parteitaktische Spielchen". Kritisiert wurde in der Aussendung das kolportierte Ladungsverlangen der SPÖ. Den Sozialdemokraten gehe es "um Dirty Campaigning - in einem Frühstart zur Landtagswahl".

Eine offizielle Ladung liege derzeit noch nicht vor, hieß es von einem Sprecher der ÖVP Niederösterreich auf APA-Anfrage. "Selbstverständlich werden wir einer allfälligen Ladung folgen, selbstverständlich werden wir aber auch klar machen, was von diesem miesen Spiel zu halten ist", betonte Ebner weiters. Umso wichtiger seien angesichts der Umstände die aktuell laufenden Gespräche für eine Vertrauensallianz für Niederösterreich sowie für Fairness während des Wahlkampfes im Bundesland.