Ex-SOKO-Kommissarin und weitere Promis unterstützen Mikl-Leitner

Die Schauspielerin und Intendantin des Stadttheaters Berndorf, Kristina Sprenger, eröffnete am Dienstag die Veranstaltung im St. Pöltner Hotel “Das Alfred”. Sie erklärte, dass sie erst ein wenig überlegt hatte, ob sie ihre Unterstützung zusagen solle. Doch Sprengers Vater habe früher schon immer gesagt: “Es gibt keine gute Farbe, es gibt nur gute Leute” — und sie sehe Johanna Mikl-Leitner als gute Landeshauptfrau.

Die frühere SOKO-Kitzbühel Kommissarin lobte Mikl-Leitner für ihre “Handschlagqualität” und ihre Unterstützung der Kunst- und Kulturbranche in der Pandemie. Sprenger glaube, dass “mit Johanna Mikl-Leitner an der Spitze, Kunst, Kultur und Regionalkultur auch weiterhin den hohen Stellenwert in Niederösterreich genießen und die Unterstützung erhalten, die sie verdienen”.

Unterstützer aus Sport und Wirtschaft

Günther Ofner, Vorstandsdirektor des Flughafen Wien und ÖBAG-Aufsichtsratchef, erklärte, dass sich die Wirtschaft in NÖ in Zeiten der Krise immer auf die Landeshauptfrau verlassen habe können. Deswegen wolle er sie bei dieser Wahl unterstützen. In eine ähnliche Kerbe wie seine beiden Vorredner schlug der frühere Kicker und Verteidiger Toni Pfeffer. Auch er erwähnte die Auswirkungen der Pandemie, und sagte, dass sich seiner Meinung nach der gesamte Sport in Niederösterreich auf Johanna Mikl-Leitner verlassen könne.

Den Abschluss der prominenten Unterstützungserklärungen macht Reinhard Kittenberger. Der Gründer der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern brachte Schneerosen mit. Er erklärte, dass er die Landeshauptfrau unterstützen würde, damit “in NÖ nicht nur im Jänner die Schneerosen blühen, sondern das Land das ganze Jahr aufblühen kann”.