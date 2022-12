Ex-SPÖ-Politikerin will als Spitzenkandidatin für MFG kandidieren

Werbung

Nach internen Turbulenzen war bis zuletzt nicht klar, ob die MFG ihre Ankündigung wahrmachen und zur Landtagswahl am 29. Jänner 2023 antreten wird. Nach der Mitgliederversammlung in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) am Sonntag ist die Corona-Maßnahmen-kritische Partei dem zumindest einen Schritt näher gekommen: Die MFG beschloss dort ihre Liste für die Landtagswahl. Angeführt wird die von einer Ex-SPÖ-Politikerin.

Christine Lukaschek, die lange Zeit geschäftsführende SPÖ-Gemeinderätin in Fels am Wagram (Bezirk Tulln) gewesen ist, trat 2021 aus der sozialdemokratischen Partei aus. Als Gründe dafür nennt sie ihre Unzufriedenheit mit der Corona-Linie und der Bundesführung der Partei. "Meine Einstellung habe ich aber natürlich behalten und die MFG ist meiner sozialdemokratischen Einstellung am nächsten gekommen", meint Lukaschek. Dass sie gleich als Spitzenkandidatin für die MFG antritt, sieht sie selbst eher als Zufall an. "Das ist so entstanden. Es stimmt schon, dass etwas gesucht werden musste", sagt die 70-Jährige, die die internen Schwierigkeiten in der MFG bestätigt. Für sie sei es aber keine Option aufzuhören, wenn es schwierig ist. Hinter ihr steht Harry Billwein aus Wolfsgraben auf der Liste, danach Jochen Haslinger aus Krems.

MFG hat Unterstützungserklärungen erst in zwei Bezirken zusammen

Um tatsächlich zur Wahl antreten zu können, muss eine Partei in jedem Wahlkreis 50 Unterstützungserklärungen sammeln oder die Unterschriften von drei Landtagsabgeordneten. Davon ist die MFG noch weit entfernt. "Erreicht haben wir das aktuell in zwei Bezirken, in Tulln und St. Pölten", informiert Lukaschek. Bis 23. Dezember hofft sie, dass noch weitere Bezirke hinzu kommen. Wenn nicht, will die MFG jedenfalls in diesen beiden Bezirken antreten - sofern bei der Prüfung der Unterstützungserklärungen durch die Wahlkommission keine Mängel entdeckt werden und alle Formalitäten eingehalten wurden. Ob die MFG am 29. Jänner tatsächlich auf dem Wahlzettel stehen wird, ist erst nach Weihnachten klar.