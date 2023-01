Pernkopf warnte beim Landesbauernrat vor SPÖ-FPÖ-Mehrheit

Werbung

Einigkeit, Zusammenhalt und Gemeinschaft seien die prägenden Eigenschaften der Mitglieder des NÖ Bauernbundes. Das war der Tenor beim erweiterten Landesbauernrat in der Berglandhalle (Bezirk Melk). Rund 400 Mitglieder, darunter Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landesrat Ludwig Schleritzko, Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger, Kammerpräsident Johannes Schmuckenschlager, EU-Abgeordneter Alexander Bernhuber, Bauernbundpräsident Georg Strasser und Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll nutzten die Gelegenheit, um für die am 29. Jänner anstehende Landtagswahl zu mobilisieren.

NÖ Bauernbundobmann Stephan Pernkopf und Direktor Paul Nemecek unterstrichen dabei erneut ihre Ablehnung von Eigentumssteuern: „Wir sind die starke Stimme für die Bäuerinnen und Bauern, die Vertreter für den Ländlichen Raum und vor allem wir sind der Bund für die Familien im Land und wir denken in Generationen. Unsere Höfe sind unser Zuhause und die Äcker und Ställe unsere Möglichkeit zur Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit. Wir werden nicht zulassen, dass diese über Generationen aufgebauten Werte den Eigentumssteuerfantasien anderer Parteien zum Opfer fallen." Pernkopf nutzte die Gelegenheit auch, um vor einer SPÖ-FPÖ-Mehrheit in Niederösterreich zu warnen: „Die Umfragen zeigen es, die Landtagswahl ist eine Wahl zwischen Rot-Blau und dem erfolgreichen niederösterreichischen, dem blau-gelben Weg. Die Aussagen im Bund, Land und Europa, ihre Forderungen und ihre Handlungen zeigen eines ganz klar auf, eine Koalition von SPÖ und FPÖ ist eine Koalition gegen die bäuerlichen Interessen in unserem Land."

Für alle Kandidatinnen und Kandidaten des NÖ Bauernbundes zur Landtagswahl 2023 sprach die Melker Spitzenkandidatin und Rinderbäuerin Silke Dammerer.

Neben der Landtagswahl stand das kürzlich präsentierte 2,5 Millionen Euro schwere niederösterreichische Agrarpaket und die Vorreiterrolle des heimischen Bauernbundes in der österreichischen Agrarpolitik im Blickpunkt. Besonders bei der Sicherstellung der Düngemittelversorgung durch den "fragwürdigen" Borealis-Deal und der Übernahme durch den tschechischen Milliardenkonzern Agrofert.