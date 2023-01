Prominente Unterstützer für Johanna Mikl-Leitner

Werbung

Michael Altrichter – Co-Founder von „paysafecard“ – der als Business-Angel unter anderem durch die Puls4-Sendung „2 Minuten 2 Millionen“ bekannt ist begründet seine Entscheidung: „Johanna Mikl-Leitner hat die Zeichen unserer Zeit erkannt und gezeigt, wie ernst sie es mit der Energiewende meint. So hat Niederösterreich 2021 eine führende Rolle beim PV-Ausbau übernehmen können. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Landeshauptfrau die perfekte Person ist, um Niederösterreich zum Energiewende-Vorreiter zu machen.“

„Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war und ist eine starke Stimme, wenn es um den stetigen Ausbau von Institutionen für Forschung und Bildung geht. Die Universitäten und Fachhochschulen in Krems und Wr. Neustadt und nicht zuletzt das IST Austria in Klosterneuburg sind eindrucksvolle Beispiele dafür, dass Johanna Mikl-Leitner die Entwicklung der Wissenschaftseinrichtungen in Niederösterreich besonders am Herzen liegt. Weil ihr Zukunftsthemen wie Bildung und Innovation wichtig sind und weil sie Umsetzungsstärke und Handschlagqualität bewiesen hat – darum unterstütze ich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner“, so die Geschäftsführerin des IMC Krems, Ulrike Prommer.

Foto: VPNÖ

Auch der ehemalige Fußball-Profi Michael Hatz unterstützt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner war und ist in dieser Zeit ein Garant dafür, dass der Sport in Niederösterreich einen hohen Stellenwert genießt. Gemeinsam konnten wir dabei zahlreiche wichtige Maßnahmen und Unterstützungen für den Breiten- sowie den Spitzensport umsetzen, die im großen niederösterreichischen Sportnetzwerk nachhaltig angekommen sind.“, so Hatz.

Johannes Käfer, der als Gärtner aus Fernsehen und Radio bekannt ist, erklärt seine Unterstützung für die Landeshauptfrau folgendermaßen: „Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bekommt meine Stimme, weil mit ihr an der Spitze unseres Landes auch in Zukunft alles beim Klima- und Umweltschutz getan wird, was möglich und notwendig ist.“