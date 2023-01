Landtagswahl Schnabl ortet in Anzeige an WKStA "Dirty Campaigning"

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Franz Schnabl Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D er SPÖ-Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl, LHStv. Franz Schnabl, hat am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz zu einer Sachverhaltsdarstellung bezüglich seiner Verbindungen zur früheren Alizee Bank festgehalten: "Unwahre Behauptungen bleiben unwahre Behauptungen, auch wenn sie anonym an die WKStA geschickt werden. Ich halte das für Dirty Campaigning der übelsten Sorte." Gleichzeitig kündigte der SPNÖ-Chef eine Stellungnahme seines Anwalts an.