SPNÖ-Vorstand designiert Schnabl einstimmig zum Spitzenkandidaten

Werbung

„Der Landesparteivorstand der SPÖ NÖ hat in seiner heutigen Sitzung einstimmig die Designierung von Franz Schnabl zu einer weiteren Periode als Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ und zum Spitzenkandidaten für die kommende Landtagswahl beschlossen“, berichtete der Sprecher der Antragsprüfungskommission, Nationalrat Andreas Kollross, in einer Aussendung am Montagabend.

Schnabl habe in den vergangenen Jahren an der Spitze der niederösterreichischen Sozialdemokratie inhaltlich wichtige Pflöcke eingeschlagen und nicht zuletzt ein Kinderprogramm und ein Pflegeprogramm präsentiert, so der Tenor der Landesparteivorstandsmitglieder.

Der Landeshauptfrau-Stv. habe auch die Zusammenarbeit mit den anderen Parteien im Landtag intensiviert, sodass mittlerweile über die Parteigrenzen hinweg die besten Ideen zählen würden und im Landtag gemeinsam beantragt werden könnten. "Einzig die ÖVP NÖ spielt ihre absolute Mehrheit durchgängig gegen die Niederösterreicher aus", kritisiert die SPÖ in der Aussendung.