SPÖ-Jugendkandidatin: “Zeit wirds, dass wir mitreden.”

„Wir schlittern von Krise zu Krise. Egal ob beim Klima, Pandemie, Krieg in der Ukraine, Gewalt an Frauen oder der stetig steigenden Inflation – es brennt an allen Ecken und Enden.”, erklärt Amelie Muthsam, die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich am Mittwoch in der SPÖ NÖ-Zentrale.

Da sei es für sie wenig überraschend, dass die jungen Menschen Zukunftsängste haben, und wenig Perspektiven für sich sehen. Die 20-jährige Kremserin verstehe auch die Politikverdrossenheit der Jugendlichen, da die Politik — auch in NÖ — ihnen nicht zuhöre.

Für die kommende Wahl sei Muthsam die einzige Kandidatin, auf einem wählbaren Platz, die in diesem Jahrtausend geboren wurde. Die SPÖ-Jugendkandidatin sieht sich als Ansprechpartnerin auf Augenhöhe für die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und betont: “Zeit wirds, dass wir mitreden.” Aktuell sitzt im Landtag keine Person unter 30 Jahren.

"Jugendstartwohnungen", Öffis und Freizeitaktivitäten

Amelie Muthsam hat auch konkrete Forderungen. Damit das “Ausziehen nicht zur Utopie wird”, brauche es für die junge Politikerin flächendeckende "Jugendstartwohnungen" nach einem sogenannten „5x5 Modell“ – für fünf Jahre nach dem Einzug soll die Miete dieser Wohnungen nur fünf Euro pro Quadratmeter kosten.

Sie fordert auch einen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, der dann gratis nutzbar sein solle, damit junge Menschen, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, mobil sein können. Ein weiteres Anliegen ist der Studentin die Belebung der Gemeinden. Gerade für junge Menschen brauche es mehr Freiräume ohne Konsumzwang, da für Muthsam “Freizeitaktivitäten nicht am Geldbörserl und am Wohnort scheitern sollen“.

Zum Schluss fordert sie noch ein niederösterreichisches Klimaschutzgesetz. Sie betont, dass “die jungen Menschen noch am längsten in Niederösterreich leben wollen”, und ihnen das Recht auf eine lebenswerte Zukunft nicht genommen werden solle.

Von der Schülervertretung über den Gemeinderat bis in die Landesliste

Die Kremserin hatte ihre politische Laufbahn schon in der Schulzeit begonnen, als sie sich in der Schülervertretung engagiert hatte. Über die AKS (Anm.: Aktion Kritische Schüler_Innen) und die Sozialistische Jugend führte sie ihr Weg bei der letzten Wahl in den Kremser Gemeinderat. Jetzt steht die junge Gemeinderätin für die Landtagswahl auf Listenplatz 14 für die SPÖ. Spitzenkandidat Franz Schnabl erklärt dazu: „Ich setze auf einen Mix aus erfahrenen Politikerinnen und Politikern und jungen Menschen, aus allen Regionen”.