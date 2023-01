Wahlbeteiligung befindet sich seit Jahren im Sinkflug

Werbung

Seit dem Jahr 1988 ging die Kurve bei der Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen in Niederösterreich mit einer Ausnahme immer weiter nach unten.

Während 1988 noch 80,6 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch machten, waren es 2003 nur noch 71,79 Prozent. 2008 ging es mit 74,51 Prozent noch einmal nach oben. 2013 gaben dann nur noch 70,87 Prozent ihre Stimme ab. Beim vergangenen Votum 2018 sank die Wahlbeteiligung erstmals unter die 70-Prozent-Marke auf 66,54 Prozent.

Für die Landtagswahl am kommenden Sonntag appellierte der Landtagspräsident und Leiter der Landeswahlbehörde, Karl Wilfing, daher an die Stimmberechtigten, „zur Wahl zu gehen“. In fünf Minuten könne man über die nächsten fünf Jahre entscheiden, betonte er.

Nicht mehr abstimmen dürfen diesmal Menschen, die einen Zweitwohnsitz in Niederösterreich haben. In Summe hat Niederösterreich damit rund 97.500 Wahlberechtigte weniger als 2018. Auf die Wahlbeteiligung könnte das aber sogar positive Auswirkungen haben: Die Nebenwohnsitzer sind laut Wilfing seltener zur Wahl gegangen als die Hauptwohnsitzer.