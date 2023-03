Jeder dritte Bauernhof in NÖ wird von einer Frau geführt

Werbung

Silke Dammerer, eine von zwei Frauen, die für die VPNÖ zukünftig im Landtag sitzen, ist auch Rinderbäuerin. Sie erklärt: „Wir sind nicht nur die jüngsten in Europa in der Landwirtschaft, sondern auch die weiblichsten. Jeder dritte Bauernhof wird schon heute von einer Frau geführt.“ Für die Ybbserin ist das ein „wichtiges Zeichen der Emanzipation und Eigenständigkeit von Frauen in einer Branche, die oftmals als rein männlich wahrgenommen wird“.

Paul Nemecek, der Direktor des Bauernbunds sieht in den Bauernbündlerinnen „politische Meinungsbildner und Entscheidungsfinder“ in der Agrarpolitik. Laut Dammerer nehmen die Bäuerinnen viele Rollen in der Gesellschaft wahr, etwa als „Betriebsführerinnen, Unternehmerinnen, Ehefrauen und Mütter, engagiert in Familie, Vereinen und Gesellschaft und natürlich auch oft in der Pflege von Familie, Freunden und Bekannten“. Sie wisse wie schwierig es sein könne, als das unter einen Hut zu bringen, und wolle deswegen eine Stimme und Vertretung der Landwirtinnen im Landtag sein.

VP-Landtags-Mandatarin Silke Dammerer und NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek danken den Bäuerinnen für ihr Arbeit. Foto: NÖBB

NÖ-Bauernbunddirektor für Vorzugsstimmen-Modell

Im niederösterreichischen Landtag ist der Frauenanteil (25%) künftig niedriger als bei den niederösterreichischen Landwirtinnen und Landwirten. Gerade bei der VPNÖ sind nur zwei von 23 Abgeordneten weiblich. Der Grund dafür: Das Vorzugsstimmen-Modell. Das wurde sowohl von anderen Parteien, als auch aus den eigenen Reihen kritisiert.

Paul Nemecek ist aber dafür, weiterhin daran festzuhalten: „Nur das Vorzugsstimmen-Modell ermöglicht, dass die Wählerinnen und Wähler selbst entscheiden können, wer ihre Interessen im Landtag vertreten darf.“ Das sei „ein riesiger Gewinn für die direkte Demokratie.“ Gleichzeitig betonte er, dass ohne den Bauernbund die Anzahl an Frauen in der VP-Landtagsfraktion bei Null liegen würde.