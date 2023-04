LKNÖ-Vollversammlung fordert Notzulassungen bei Pflanzenschutzmitteln

Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Niederösterreich drehte sich um die Themen Produktionssicherung, Bewässerung und Kontrolle der Herkunftskennzeichnung sowie Netz-Ausbau für Photovoltaik-Anlagen. Außerdem wurde eine neue Landeskammerrätin angelobt.

„Die Versorgungssicherheit wird mittlerweile als wesentlicher Wert angesehen. Daher ist es umso wichtiger, dass der Produktionssicherung in der Land- und Forstwirtschaft oberste Priorität eingeräumt wird. Nur so kann die Versorgung mit leistbaren, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und nachhaltigen Rohstoffen sichergestellt werden“, meinte LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Dafür bedarf es aus seiner Sicht verschiedener Rahmenbedingungen und Maßnahmen. Dazu zählen etwa praxistaugliche Lösungen im Hinblick auf Pflanzenschutzmittel und die Verfügbarkeit von Bewässerungsmöglichkeiten.

Zur Schließung von Zulassungslücken oder zur Regulierung anderwärtiger nicht behandelbarer Schaderreger müssen im Bereich der Pflanzenschutzmittel auch in Zukunft Notfallzulassungen möglich sein, ist Schmuckenschlager überzeugt. Als aktuelles Beispiel wurde bei der Versammlung die Zuckerrübe angesprochen. Durch das Verbot der Neonicotinoid-Saatgutbeize fehle für den Rübenanbau 2023 ein wichtiges Mittel zur Bekämpfung des Rübenderbrüsslers. Die Erhaltung der aktuellen Rübenanbaufläche werde damit massiv erschwert. Ebenso fordert die Landwirtschaftskammer NÖ hinsichtlich der geplanten Reduktion von Pflanzenschutzmitteln, überbordenden Dokumentationsverpflichtungen oder dem generellen Verbot von Pflanzenschutzmitteln in „empfindlichen Gebieten“ eine Abänderung des EU-Verordnungsentwurfs zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Als wichtiges Thema wurde bei der Versammlung in St. Pölten zudem der Ausbau der Bewässerungsinfrastruktur in der Landwirtschaft besprochen. „Die Versorgung mit ausreichend Wasser ist die Basis für die zukünftige Entwicklung ganzer Regionen – und zwar weit über die Landwirtschaft hinaus“, meinte Schmuckenschlager.

Herkunfts-Kontrollen im Supermarkt gefordert

Zufrieden zeigte sich der LKNÖ-Präsident damit, dass ab 1. September in der Gemeinschaftsverpflegung die Herkunftskennzeichnung gilt. „Wenn wir den Anteil an österreichischen Lebensmitteln in den Großküchen um 10 Prozent erhöhen, werden dadurch 500 landwirtschaftliche Betriebe abgesichert. Das zeigt, welch großes Potenzial hier liegt und wie wichtig dieser erste Schritt war“, sagte er. Eine Kontrolle, die bisher aus seiner Sicht jedoch versage, ist jene im Supermarktregal – es müsse auch die tatsächliche Umsetzung der Herkunftskennzeichnung und die richtige Auslobung der Produkte überprüft werden.

Besprochen wurde außerdem das Thema Photovoltaik-Anlagen. Die Mitglieder der Vollversammlung waren sich einig, dass es in Zukunft ein Zusammenspiel aller verfügbaren Energiequellen der Erneuerbaren Energien brauche, um Versorgungssicherheit zu bekommen. Den „ambitionierten Ausbau von Photovoltaik-Anlagen“ sah Schmuckenschlager als Teil der Lösung. Er forderte jedoch Verbesserungen für PV-Anlagen in der Landwirtschaft: „Insbesondere Photovoltaik-Anlagen auf Dachflächen haben bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben großes Potenzial, scheitern in der Umsetzung aber oft an den Netzzugangsregelungen und den damit verbundenen Kosten, insbesondere bei größeren Anlagen.“ Wichtig seien aus seiner Sicht vor allem ein leichterer Netzzugang sowie faire und transparente Netzanschlussoptionen und Netzzugangskosten. „Nur dann können wir die vorhandenen Potenziale auf land- und forstwirtschaftlichen Betrieben bestmöglich nutzen“, meinte Schmuckenschlager.

Ungersböck folgte auf Hutter

Außerdem gab es in der Vollversammlung eine Neuwahl: Waltraud Ungersböck aus Scheiblingkirchen-Thernberg im Bezirk Neunkirchen wurde als neue Landeskammerrätin angelobt. Sie folgt damit Viktoria Hutter nach, die in den Bundesrat gewechselt ist.