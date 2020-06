Heftige Unwetter und Starkregen auf der einen - lange Trockenperioden und mehr Hitze-Tage auf der anderen Seite. Die Zunahme von Extrem-Wetterereignissen macht vielen Landwirten das Leben schwer. Während viele gerade noch damit beschäftigt sind, die Unwetter-Schäden der vergangenen Tage zu beseitigen, machen sie sich gleichzeitig schon wieder Gedanken darüber, wie sie es durch die nächste Dürre-Periode schaffen sollen.

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Bewässerungssystemen stark gestiegen. Notwendig wurde der künstliche Regen für viele Ackerkulturen, darunter vor allem Gemüse oder Wein. "Im Vorjahr musste aber erstmals sogar Getreide bewässert werden", betont LK-Präsident Johannes Schmuckenschlager.

In Zukunft sollen Betriebe, Gemeinden und Genossenschaften deshalb einen Ansprechpartner bei Fragen rund um die Errichtung von Bewässerungssystemen haben. Geschaffen wurde in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein Kompetenzzentrum für Bewässerung, in dem ab Juli Expertise aus Wasser- und Landwirtschaft gebündelt werden soll, um neue Bewässerungsprojekte zu planen. Ein Schwerpunkt wird dort auch auf der Forschung liegen: Ziel ist es in dem neuen Zentrum in Zusammenarbeit mit der BOKU, dem WIFO und der AGES innovative Bewässerungs- und Bewirtschaftungsmethoden zu erarbeiten. Die Leitung übernimmt der Geschäftsführer der Betriebsgesellschaft Marchfeldkanal, Wolfgang Neudorfer. Investiert werden 360.000 Euro.

„Wir wollen die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln bewahren. Dafür ist das neue Kompetenzzentrum ein wichtiger Schritt. Es verbindet Landwirtschaft, Wasserwirtschaft und Wissenschaft“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Die klimatischen Veränderungen fordern unsere Bäuerinnen und Bauern sehr und verlangen von ihnen mehr Anpassungsvermögen als von jeder anderen gesellschaftlichen Gruppe. Der sinnvolle Umgang mit dem wenig vorhandenen Wasser und es vor allem dann verfügbar zu haben, wenn es die Pflanzen brauchen, ist sicherlich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit", unterstreicht Schmuckschlager, die Notwendigkeit der Unterstützung Bauern.

100.000 Hektar sind in NÖ schon bewässerbar

Bisher sind 100.000 der rund 675.000 Hektar Ackerfläche in Niederösterreich bewässerbar. Zukünftig soll die Fläche noch erweitert werden. Bis 2023 werden 60 Bewässerungsprojekte in Niederösterreich umgesetzt, etwa in Zissersdorf (Bezirk Korneuburg), Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) oder Krems-Frechau. Dort werden entweder neue Bewässerungen und Pumpen errichtet, oder bestehende Diesel-Aggregate elektrifiziert, um umweltschonender bewässern zu können. In die Projekte fließen von Bund, Land und EU 56 Millionen Euro.