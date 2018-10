Von Gartenbau über Weinbau- und Kellerwirtschaft bis hin zur Imkerei. Aktuell gibt es 15 Lehrberufe in der Land- und Forstwirtschaft. Doch nur 180 Lehrlinge sind in den mehr als 1.000 anerkannten land- und forstwirtschaftlichen Lehrbetrieben tätig – die Hälfte davon im Gartenbau. Deshalb will die Landarbeiterkammer NÖ die Lehrlingsausbildung wieder forcieren: „Viele Landwirte sind in den letzten Jahren zu Dienstgebern geworden. Was spricht dagegen, dass sie nun auch vermehrt zu Ausbildnern werden? Hier ist dringender Bedarf“, weiß Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter.

Auch aufgrund wachsender Betriebsgrößen steigt die Zahl der Arbeitnehmer in der Branche stetig: Im ersten Halbjahr 2015 waren 15.393 beschäftigt, heuer stieg die Zahl im Vergleichszeitraum auf 18.331. Das ist ein Plus von über 16 Prozent.

Immer mehr Betriebe suchen Fachkräfte, weil die veränderten Umweltbedingungen die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen stellt. Deshalb plädiert Freistetter für eine Ausbildungsoffensive.

Da sind die landwirtschaftlichen Fachschulen ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, Fachkräfte praxisnah und mit hochwertiger Qualifikation auszubilden“, ergänzte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei einer Pressekonferenz in der LFS Pyhra. Die Aufgabe der Politik sei es, die Angebote an Jobs und Lehrstellen mit den Arbeitssuchenden zusammenzuführen. In Niederösterreich setzt man dabei auf die größte Lehrlingsoffensive, die ab Jänner 2019 startet. 46 Millionen Euro werden dafür von Land, AMS und EU bereitgestellt. 6.900 junge Erwachsene bis 25 Jahren können davon profitieren.