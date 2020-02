Ernst Wagendristel kanditiert erstmals als Spitzenkandidat der SPÖ Bauern Niederösterreich bei der Landwirtschaftskammerwahl am 1. März. Im Frühjar 2019 übernahm er den Vorsitz von Josef Etzenberger. Das Motto für den Wahlkampf lautet „Gemeinsam für unsere regionale Landwirtschaft“. Unter anderem setzen sich die SPÖ Bäuerinnen und Bauern für eine Ausgleichszahlung in der Höhe von 150 Euro/ha für die ersten 20 Hektar von bäuerlichen Familienbetrieben ein. Der SPÖ-Spitzenkandidat fordert außerdem faire und stabile Produktpreise. Er möchte dabei die Wertschöpfung in den Regionen erhöhen. Wagendristel betont: „Wer regionale Projekte kauft, trägt zur Einkommenssicherung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen in der bäuerlichen Landwirtschaft vor Ort bei.“

„Unsere Arbeit wird zusehends fremdbestimmt, der Großteil der Wertschöpfung kommt nicht mehr bei unseren bäuerlichen Familienbetrieben an“, so Wagendristel. Sein Vorwurf gilt der derzeitigen Ausrichtung der EU-Agrarpolitik: „Solange die EU an der Flächenbindung festhält, werden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für kleinere Betriebe nicht verbessern.“ Ebenso kritisiert wird die anstehende Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), denn die SPÖ Bäuerinnen und Bauern befürchten finanzielle Kürzungen.

Die Landwirtschaftskammerwahl findet am 1. März 2020 statt. Gewählt werden die Mitglieder der Landwirtschaftskammer Vollversammlung. Diese besteht aus der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer (bestehend aus 40 Mitgliedern) und 21 Bezirksbauernkammern (bestehend aus 15 bis 46 Mitgliedern, abhängig von der Zahl der Wahlberechtigten der letzten Wahl).